La carovana di Exodus di don Mazzi fa tappa a Ventotene: «L'Europa si occupi di noi»

Domenica 14 settembre la Carovana del 40° anniversario di Exodus, la comunità fondata da don Antonio Mazzi nel 1985 per affrontare il dramma della droga, ha fatto tappa a Ventotene per la prima Conferenza Europea su libertà e democrazia.

Per l’occasione è stata scritta una lettera-appello dai ragazzi di don Mazzi per il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e la Vicepresidente, Pina Picierno: «Siamo venti giovani che stanno vivendo un cammino di rinascita dopo esperienze di dipendenze, carcere, fragilità, isolamento», scrivono, «da tre mesi stiamo attraversando l’Italia in bicicletta, dalla Lombardia alla Sicilia, e oggi siamo giunti sull’isola dove Altiero Spinelli scrisse il “Manifesto per un'Europa libera e unita”. Questo luogo è per noi memoria, ma anche sorgente per il futuro».

La vice Presidente Pina Picierno ha consegnato la bandiera del Parlamento Europeo ai ragazzi della Carovana40 di Exodus che la porteranno poi fino all'ultima tappa, consegnandola a don Mazzi e a tutti i ragazzi, educatori e volontari presenti al Capitolo Nazionale di Exodus che si svolgera dal 3 al 6 ottobre prossimo a Peschiera del Garda.