Cina e Hong Kong, il mesto anniversario della "perla dell'Asia"

«Tra popolazione comune e autorità la distanza è enorme», prosegue padre Criveller. «La paura del Covid ha moltiplicato le drastiche misure di prevenzione (quarentene, tamponi, distanziamento sociale) che hanno di fatto isolato gli ospiti arrivati da Pechino. La dirigenza cinese è piuttosto drastica e persino spietata nell’imporre misure per arginare il contagio, come si è visto nel tremendo lockdown imposto alla città di Shanghai nei scorsi mesi. Nel caso specifico di Hong Kong, però, il sospetto è che le drastiche misure sanitarie siano state usate (anche) come alibi per rafforzare le misure repressive di un'agenda politica lontana anni luce da quello che era stato promesso 25 anni fa»..

«Non è mai stata completamente democratica, neppure sotto gli inglesi. Ma un tempo, almeno, Hong Kong era una città libera. Oggi non è nè democratica nè libera». Scuote la testa padre Gianni Criveller , 61 anni, missionario del Pime, a lungo in Cina e in particolare a Honk Kong. «È un giorno triste nonostante il gran pavese che colora la "perla dell'Asia". La visita di Xi Jinping, l’uomo forte di Pechino, presidente della Repubblica popolare cinese e segretario del Partito comunista, ha aumentato la cupa atmosfera che pervadeva la città».

«IL 1° LUGLIO 1997 E QUELLE BELLE PAROLE DIVENTATE CARTA STRACCIA»

Padre Gianni Criveller torna con la memoria agli Anni Ottante. «Deng Xiaoping disse alla signora Thatcher di non aver paura: "Anche con noi comunisti nella City le azioni rimarranno calde in Borsa, i ballerini continueranno a danzare nella notte e i cavalli galopperanno sempre all’ippodromo"». «Oltre la battuta», prosegue il missionaraio del Pime, «Deng enunciò un principio fondamentale: la gente di Hong Kong, assicurò, avrebbe governato Hong Kong, almeno per 50 anni, dal 1997 al 2047. E coniò una formula geniale: "Un Paese, due sistemi". Forse Deng Xiaoping aveva in mente una sperimentazione liberale che con il tempo si sarebbe potuta estendere ad altre città della Cina. Di certo applicò lo stesso principio a Macao (1999) e tentò di tranquillizzare in prospettiva anche Taiwan, provando a convincere la gente dell’isola a non temere la riunificazione con la Cina continentale. Nel frattempo Hong Kong, secondo le promesse fatte, avrebbe sviluppato progressivamente i meccanismi democratici per aumentare la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica fino ad arrivare al suffragio universale».

Molti si sono chiesti perché cinquant’anni? «Ci sono varie interpretazioni; mi sono persuaso che la spiegazione migliore sia quella che secondo Deng alla Cina, avviata a grandi passi verso la modernizzazione, ci volevano 50 anni per divenire simile a Hong Kong. Dunque non Hong Kong come la Cina, ma il suo contrario, questo almeno nelle intenzioni di Deng Xiaoping, il secondo imperatore comunista dopo Mao Zedong. Non è andata così. Non sarebbe potuta andare così».