La fede, l’arte, la storia: un’offerta imperdibile per chi ama il cinema

In occasione del primo compleanno della piattaforma Vativision (un servizio di video on demand che distribuisce film, serie tv e documentari relativi a temi e valori cristiani e culturali) sarà disponibile un’offerta molto vantaggiosa per tutti gli appassionati: fino al 27 giugno sette film rappresentativi dell’offerta editoriale e della breve ma intensa storia della piattaforma saranno noleggiabili a soli 2,99 euro (in pratica, il costo di un singolo film). Una volta effettuato il noleggio l’utente avrà 30 giorni di tempo per vedere le sette pellicole (48 ore dal primo avvio). Le opere interessate saranno presentate nella piattaforma sotto il cappello “Speciale Primo Anno” e avranno uno spazio di rilievo.

La mia autostrada per il cielo è un documentario sulla breve e intensa vita di Carlo Acutis, morto per una leucemia fulminante a 15 anni e proclamato beato. A raccontarlo le persone che gli sono state accanto, come la madre. Un luogo, una carezza ricostruisce le fasi della realizzazione della chiesa all’interno dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, luogo simbolo della sofferenza causata dal Covid. I segreti di Leonardo - Nella mente di un genio è un viaggio alla scoperta della vita e dell’opera di Leonardo da Vinci. Tutto il mondo fuori è una visita del carcere di Padova sotto la guida del cappellano don Marco Pozza. Noi briganti segue alcuni disabili psichici lungo il Cammino dei briganti, in Abruzzo, per testimoniare la valenza terapeutica del trekking in mezzo alla natura. In Lourdes i registi Thierry Demaizière e Alban Teurlai sono andati a incontrare i pellegrini: pazienti ricoverati, malati, zingari, soldati e prostitute. Hanno ascoltato le loro preghiere sussurrate e documentato le loro vite tormentate da lunghi calvari. E, infine, Italia 70 - 10 anni di piombo rievoca una dura stagione di sangue segnata da bombe, attentati, stragi e rapimenti.