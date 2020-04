«La fede rocciosa del mio amico Karol», in memoria di Wojtyla

Se ne andava quindici anni fa in un addio di popolo che destò meraviglia e commozione anche tra i non credenti. La fede rocciosa, la difesa della vita e della famiglia, la devozione mariana, il dialogo con le altre religioni. Insomma, c’è tutto l’imprinting polacco nello stile di Karol Wojtyla, primo Papa non italiano sul soglio di Pietro dopo 455 anni. Krystyna Zajac, psicologa clinica originaria di Nowy Sacz, conobbe Karol Wojtyla, allora arcivescovo di Cracovia, nel novembre del 1974, come collaboratrice di Wanda Poltawska, psichiatra, attivista pro life e accademica, internata e torturata nel campo di concentramento di Ravensbruck.

Dio solo sa quanto abbiamo bisogno in questo momento di quel grido che il 22 ottobre 1978 scosse la Chiesa e il mondo: «Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!». Si presentò così al mondo l’atleta di Dio che ventisette anni dopo, il 2 aprile 2005, avrebbe concluso il suo pontificato afono, prostrato dalla malattia, incapace anche solo di abbozzare una benedizione. Non a caso papa Francesco ha scelto il 22 ottobre per la ricorrenza di San Giovanni Paolo II, il Papa globetrotter che ha attraversato per intero i drammi del Novecento.

Per lei, ammalata di cancro, Wojtyla chiese nel 1962 la preghiera d’intercessione di Padre Pio. E fu esaudito. «L’incontro con don Karol, anche se breve, mi toccò profondamente», racconta Zajac, che oggi lavora nell’ospedale di Gorlice, «potei sperimentare fin da subito la sua grande riconoscenza. Fino al conclave del 1978 la nostra collaborazione ha avuto vari livelli. Sono stata invitata a far parte del gruppo “Cler-Med” che organizzava diversi seminari dedicati alla difesa della vita umana con, tra i relatori, diversi medici e uomini di scienza. Wojtyla è stato un grande profeta di cui allora non ci rendevamo conto. Gli anni Settanta del Novecento in Polonia furono caratterizzati dalla forte pressione sui giovani che volevano seguire un’altra strada rispetto a quella proposta dal regime comunista. Ricordo come fosse oggi, in quelle riunioni, la voce di Giovanni Paolo II che ripeteva: “Dovunque sarete, qualunque cosa farete, dovete difendere la vita e la famiglia”».

C’è un’altra donna in questa storia che unisce Zajac a Giovanni Paolo II. È santa Gianna Beretta Molla, canonizzata da Wojtyla nel 2004, morta il 28 aprile 1962 dopo la sua quarta gravidanza: avendo coperto un fibroma all’utero, preferì morire per non sopprimere la vita della figlia Emanuela. «Era il 1977 e stavo partecipando a una riunione di lavoro con Wanda Poltawska e Wojtyla il quale, a un certo punto, disse: “C'è una donna medico, italiana, moglie e madre, che dovrebbe essere canonizzata”. Non immaginavo allora che quelle erano parole profetiche e sarebbe stato proprio lui a proclamare santa quella donna. Peraltro fu l’ultima canonizzazione del suo lunghissimo pontificato, quasi un testamento spirituale per tutti». Zajac non ha mai dimenticato quel comando del Pontefice (“Dovete difendere la vita”) e ora è una grande devota di santa Gianna Beretta Molla, di cui ha portato le reliquie in giro per la Polonia, in Italia e nel mondo: «Quando nel mio Paese si cominciò a parlare di una legge più permissiva sull’aborto (approvata nel 1993, prevede l’interruzione di gravidanza in tre casi: pericolo di vita per la madre, stupro e grave malformazione del feto, ndr), memori delle parole di Giovanni Paolo II, cercammo di fare qualcosa», racconta, «organizzai il primo Congresso delle famiglie numerose».