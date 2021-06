Lontano dall'inferno, in cerca di futuro e dignità, spesso negati

Volti, storie, sofferenze. E’ il mondo dei rifugiati che il Rapporto Global trends dell’Unhcr fotografa alla vigilia della Giornata mondiale del rifugiato che si celebra domenica 20 giugno. Nonostante la pandemia, lo scorso anno, il numero di persone in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e violazioni dei diritti umani è salito a quasi 82,4 milioni, con un aumento del quattro per cento rispetto alla cifra record di 79,5 milioni di persone in fuga toccata alla fine del 2019. Alla fine del 2020 c’erano 20,7 milioni di rifugiati sotto mandato Unhcr, 5,7 milioni di rifugiati palestinesi e 3,9 milioni di venezuelani fuggiti all’estero. 48 milioni di persone erano sfollate all’interno dei loro Paesi. Altri 4,1 milioni erano richiedenti asilo. Numeri – sottolinea l’Unhcr – che “ci dicono che nonostante la pandemia e l’appello per un cessate il fuoco globale, i conflitti hanno continuato a costringere le persone ad abbandonare le proprie case”. “Dietro ogni numero c’è una persona costretta a lasciare la propria casa e una storia di fuga, di espropriazione e sofferenza. Meritano la nostra attenzione e il nostro sostegno non solo con gli aiuti umanitari, ma con soluzioni alla loro situazione”, ha detto l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi.

A livello mondiale per il settimo anno consecutivo, la Turchia ha ospitato il numero più alto di rifugiati (3,7 milioni), seguita da Colombia (1,7 milioni, compresi i venezuelani fuggiti all’estero), Pakistan (1,4 milioni), Uganda (1,4 milioni) e Germania (1,2 milioni) mentre le domande di asilo in attesa a livello globale sono rimaste ai livelli del 2019 (4,1 milioni), ma gli Stati e l’Unhcr hanno registrato collettivamente circa 1,3 milioni di domande di asilo individuali, un milione in meno rispetto al 2019 (43% in meno). “È un popolo in cammino che lascia un Paese, una casa e non trova sempre una casa e un Paese ad accoglierlo”, sottolinea l’arcivescovo monsignor Gian Carlo Perego, Presidente della Fondazione Migrantes ricordando che il diritto d’asilo “di fatto è ancora negato” e sottolineando che “in questo giorno si alza forte il grido per una nuova operazione europea di soccorso in mare che abbia ancora una volta l’Italia come protagonista e per un nuovo sistema di accoglienza europeo”. Per il presidente Migrantes è “urgente ripensare gli accordi con la Turchia e la Libia, perché il diritto d’asilo sia al centro e, attraverso i corridoi umanitari, possa estendersi anche alle persone più fragili e deboli. Uno scatto di umanità e di solidarietà sarebbe un segno di un’Europa che riparte e si rinnova dopo la pandemia proprio a partire dalla tutela dei richiedenti asilo e rifugiati”.

Davanti ai nostri occhi, quasi ogni giorno, vengono ripresentati i volti, le storie, le sofferenze e i drammi di queste persone che cercano di attraversare il Mediterraneo, il Mare nostrum che “sembra che l’Europa ignori, come dimostrano le morti sempre più numerose, i respingimenti continui, le omissioni di soccorso, ma soprattutto gli abbandoni di persone al di là del Mediterraneo, in Libia: fratelli tutti, tutte sorelle abbandonate al loro destino. Una strage sotto gli occhi di tutti, ma che sembra interessi solo a pochi”, evidenzia monsignor Perego.