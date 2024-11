La "lavanderia del Papa" sbarca in Calabria

Alla tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria) è arrivata la lavanderia del Papa. Il servizio, offerto gratuitamente alle persone più povere, in particolare a quelle senza fissa dimora, consente di lavare e asciugare i propri indumenti e di provvedere anche alla propria igiene personale grazie alle docce installate nei locali. L’iniziativa si aggiunge alle sei già operanti a Roma, Genova, Torino (due), Napoli e Catania e rafforza la collaborazione tra Procter & Gamble e l'Elemosineria Apostolica. Collaborazione cominciata nel 2015 quando, per volere del Papa, fu aperta una barberia per i poveri sotto il colonnato di piazza San Pietro. La lavanderia e il servizio docce a San Ferdinando saranno gestite dalla Caritas diocesana di Oppido Mamertina. «Questa iniziativa che si ripete nel tempo», ha spiegato il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere Apostolico, inaugurando la struttura, «è motivo di gioia per me perché questa è una ulteriore possibilità di farsi prossimi all'umanità ferita, un modo per manifestare la presenza e la vicinanza di Dio agli ultimi».

Dal canto suo Riccardo Calvi, direttore comunicazione di Procter & Gamble Italia, ha ribadito che le lavanderie sono un progetto speciale che «ci offre l'opportunità di contribuire in modo concreto a migliorare le condizioni di vita di centinaia di persone in difficoltà, tramite un gesto semplice, ma tutt'altro che scontato: dare la possibilità a tutti di prendersi cura della propria igiene sia personale che degli indumenti. Inaugurare un nuovo servizio lavanderia è quindi per noi sempre motivo di entusiasmo e orgoglio, e lo è ancora di più qui a San Ferdinando, in un luogo così difficile come la Tendopoli».

La Caritas diocesana di Oppido Mamertina-Palmi curerà anche l'help desk Presidio, uno spazio di accoglienza in cui la presenza di operatori specializzati assicurerà ai lavoratori impiegati nel settore agricolo e in evidente condizione di bisogno, un luogo di ascolto, di orientamento e di tutela rispetto alla loro situazione giuridica, sanitaria e lavorativa.