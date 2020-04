La magia del Cirque du soleil anche da casa

Composto inizialmente da 20 artisti di strada nel 1984, Cirque du Soleil Entertainment Group ha completamente reinventato l’arte circense ed è diventato leader mondiale di intrattenimento dal vivo. Fondata a Montreal, la compagnia canadese ha portato gioia e suscitato meraviglia a più di 190 milioni di persone attraverso le proprie produzioni, presentate in più di 450 città di oltre 60 paesi. Oltre a produrre spettacoli circensi di fama mondiale, la compagnia dà il proprio contributo creativo a una grande varietà di forme di intrattenimento, come produzioni multimediali, esperienze coinvolgenti, parchi a tema ed eventi speciali. Spinto dal desiderio di rimanere in contatto durante questo periodo di distanziamento sociale, il Cirque du Soleil invita il pubblico a CirqueConnect, il nuovo hub di contenuti digitali in cui tutti potranno godere dei momenti più belli di tutti i suoi famosi show, grazie a degli appuntamenti settimanali da 60 minuti. Ogni settimana, CirqueConnect presenterà uno speciale di 60 minuti con i momenti salienti degli straordinari spettacoli del Cirque du Soleil come Amaluna, VOLTA, BAZZAR, LUZIA, Alegria, KÀ, KOOZA e molti altri. Attraverso questo contenuto esclusivo, il Gruppo desidera offrireuna via di fuga nel suo universo onirico durante questa crisi sanitaria globale e senza precedenti. Gli spettatori saranno trasportati in un mondo di immaginazione e di creatività, pieno di meraviglie e di numeri artistici sorprendenti.