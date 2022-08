La milizia in armi e il voto a Maria

C’è una milizia in armi, che spara, ma non per fare la guerra. Spara a salve, per onorare un voto alla Vergine antico di 400 anni. E c’è un paese intero che, ogni anno, tiene fede a una promessa solenne, sottratta al tempo. Siamo a Bannio (Verbania), comune di montagna nella valle Anzasca, nell’alto Piemonte, ai piedi del Monte Rosa: nemmeno 500 anime, una strada che si inerpica fino a raggiungere un pugno di case, e un campanile che fa capolino, lasciandosi scorgere già a inizio valle. È qui che nel 1622, il 5 agosto, festa della Madonna della Neve, un piccolo esercito di soldati della valle, facente parte delle “milizie delle terre” (volute dai marchesi spagnoli che all’epoca occupavano la zona), volle essere presente all’inaugurazione del santuario, sorto ai bordi del paese, sfilando solennemente con le divise d’ordinanza. E promise di ritornare ogni anno, per onorare la vergine, rinnovando un gesto di reciproco affidamento. Il voto venne ulteriormente rafforzato sette anni più tardi, nel 1629, quando la vallata, così come tutto il Nord Italia, venne colpita da una tremenda ondata di peste (la stessa descritta dal Manzoni ne I promessi sposi). Da allora, la milizia tradizionale (così si chiama questa particolarissima armata, che si presenta in alta uniforme) non ha mai mancato alla sua promessa. Nemmeno per un anno. Nemmeno nei momenti più bui.