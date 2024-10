La musica è ovunque con la Roma Tre Orchestra

“La musica è ovunque”. Ha un bel titolo la stagione concertistica 2024-2025 della Roma Tre Orchestra (R3O), fondata nell’ambito dell'Università Roma Tre, a cui deve nome e ispirazione. L’orchestra compie 20 anni e si rinnova con una missione: avvicinare nuovo pubblico al cuore di un repertorio sconfinato e poco noto. Nel primo concerto della stagione, domenica 20 Ottobre alle 18, al Teatro Palladium, si esibirà un organico di oltre 60 musicisti, in gran parte under 35, diretti dal maestro Massimiliano Caldi e con la presenza del pianista Maurizio Baglini. Il concerto sarà un omaggio musicale a Wagner, Fano e Brahms, più un tributo speciale a Pietro Canonica, scultore e compositore romano, le cui musiche meritano di essere riscoperte.

La musica è davvero ovunque e grazie al supporto del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e della Fondazione Roma, la stagione della Roma Tre Orchestra toccherà alcuni dei teatri e degli scenari più importanti della capitale: Teatro Palladium, Teatro di Roma e Teatro Torlonia, i concerti nei Musei Civici di Roma Capitale, i cameristici all’Accademia di Danimarca, i concerti di musica sacra nelle chiese periferiche di Roma.

La nuova stagione della R3O (il cui direttore artistico è Valerio Vicari, anche autore di una originale “biografia emotiva” di Richard Wagner: Richard Wagner, il cane e il pappagallo) non è solo un ritorno ai grandi classici, ma un percorso di riscoperta della musica in tutte le sue forme.In programma eventi sinfonici, ma anche opera lirica, musica corale, balletto, narrazioni musicali, eventi solistici, pianoforte solo, musica da camera: la nuova stagione è una sintesi di 20 anni di ricerca e innovazione musicale fatta dall’Orchestra, con eventi che andranno in scena a Roma e in tutta Italia.

Tra gli appuntamenti più attesi del programma, il ciclo delle Messe di Gloria di Puccini (una serie di 7 concerti ospitati nelle chiese delle periferie romane per celebrare il centenario della morte del compositore). Tornerà poi a Roma il III atto del Sigfrido di Wagner, dopo 25 anni di assenza, un concerto in memoria di Ezio Bosso e un omaggio speciale a Gabriella Ferri a venti anni dalla morte, con l’orchestra diretta da Sieva Borzak, nipote della cantante.

Tra gli artisti protagonisti della stagione 2024-2025 segnaliamo Maurizio Baglini, Luigi Piovano, Pavel Berman, Silvia Chiesa, Bruno Weinmeister, Roberto Prosseda, Carlo Guaitoli, Jacopo Taddei, Massimiliano Caldi Sieva Borzak, David Daubenfeld, Enrico Saverio Pagano, Giovanni Bertolazzi, Ruben Micieli, Matteo Bevilacqua.