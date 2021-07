I borghi di montagna rinascono grazie alle giovani coppie

«Quello che chiediamo non è il “reddito di cittadinanza per chi vive in montagna”, che richiama un vetero-assistenzialismo anni ’50, ma forti patti tra aree urbane e zone montuose, lavorando su modelli efficaci, perché la presenza di comunità che vivono in altura è presidio che garantisce benefici e protezione ambientale per tutti, non solo per chi abita lassù». In un’intervista che Famiglia Cristiana pubblica nel numero in edicola Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem, l’Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, ragiona dei borghi alpini e appenninici che stanno rinascendo grazie all’arrivo di famiglie giovani. Un fenomeno in crescita che il settimanale cattolico ha voluto approfondire.

Da Luserna (Trento) che ha pubblicato un apposito bando ricco di incentivi per attirare gente e ripopolarsi, a Succiso, una frazione del Comune di Ventasso, in provincia di Reggio Emilia, rifiorita dopo essersi trasformata in “comunità-cooperativa”, un format originale studiato in Canada, Usa, Corea, Giappone e premiato in Spagna, Famiglia Cristiana ha raccontato le esperienze che stanno caratterizzando un numero crescente dei 4.201 Comuni italiani (su 8.101) classificati in tutto o in parte come “montani”.

Si tratta di casi che ormai fanno scuola, di progetti avviati da poco o di piani appena imbastiti, che spaziano da Ostana (Cuneo) a Fonni (Nuoro), il paese più alto della Sardegna, da Camini (Reggio Calabria) a Dossena, nell’alta Val Brembana, dove hanno rivalorizzato le antiche miniere a scopo turistico come luogo di stagionatura del formaggio, o, infine, alla Valnerina, nelle Marche.

«Quello che accade in molti territori dimostra che si va oltre agli stereotipi che esaltano in maniera acritica la montagna, quasi fosse un cartone animato di Heidi. Questi progetti di rigenerazione ci dicono che non c’è un’unica ricetta», conclude Marco Bussone. «A richieste complesse si cerca di dare risposte complesse, sia sul piano economico e sociale che amministrativo. È compito della politica dare soluzioni, ma va detto anche che qualche passo in avanti è stato fatto con l’ultimo Pnrr».