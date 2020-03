La salute viene al primo posto, noi della Lega Pro ci fermiamo

dal, presidente della Lega Pro, riceviamo e volentieri pubblichiamo

di Francesco Ghirelli

Goethe affermava che parlare è un bisogno, ascoltare un talento. In questi giorni, scanditi da ansie, preoccupazioni e paure, molte cose sono state dette. Voci a più livelli si sono sovrapposte, spesso è stato detto il contrario di quanto affermato poco prima, trascurando in taluni casi l’umore del Paese. Il coronavirus sta rallentando il nostro vivere, raramente così quieto. Le città si stanno svuotando, gli ospedali riempiendo, i nostri atleti si stanno fermando e gli stadi hanno chiuso i battenti. Di fronte a questo scenario abbiamo due opzioni. Restare inermi, facendoci travolgere da ciò che sarà. Oppure essere parte attiva della ripresa.

Inutile dire da quale parte sta la Lega Pro e la Serie C di calcio. Rallentare il passo può essere un valore, non necessariamente una perdita. Rallentare i giri ci permette di predisporsi all’ascolto - predisposizione “talentuosa” come diceva Goethe - non solo di noi stessi, ma di tutti coloro che ci circondano. Tocchiamo l’umore del Paese e agiamo di conseguenza. Per 60 Club di calcio la salute è stata sempre al primo posto. La Lega Pro ha preso qualsiasi decisione nel rispetto di una catena di comando, chiara e inequivocabile. Tutelare i nostri giocatori, le famiglie e quanti dentro e fuori dal campo garantiscono il regolare svolgimento delle competizioni, è stata sempre la nostra priorità.

Questa priorità è valsa per la Serie C e per tutto il mondo del pallone, che oggi ha preso la decisione di fermarsi fino al 3 aprile. Se la salute viene al primo posto non ha senso continuare giocare. E non ha nemmeno senso discutere, alzare la voce, scontrarsi. Sono proprio i momenti di difficoltà che richiedono di essere compatti. Allora è corretto che esperti e legali lavorino per tracciare i futuri ipotetici scenari che si potrebbero configurare per il mondo del pallone, qualora si riprendesse il 4 aprile, qualora si prorogasse il fermo del campionato o qualora non si potesse tornare in campo per l’intera stagione.

Ma se la priorità è il Paese, e la salute degli italiani, allora, facciamo passare in secondo piano la dura legge del profitto, elogiamo la lentezza, mettiamoci in ascolto e utilizziamo questo tempo in modo proficuo. Usiamo questo tempo, di attesa e di sospensione, per ripensare le nostre priorità come esseri umani, per mettere in discussione le gerarchie dei valori e gli stili di vita. In fondo questo tempo ci chiede esattamente questo, di stare a casa, di coltivare gli affetti, di rimanere isolati per aiutare chi ora è in difficoltà. Il maledetto virus ci ha fatto riscoprire le nostre fragilità, ci ha squadernato la verità dei nostri limiti umani che, stoltamente, avevamo pensato che non ci fossero più. Il maledetto virus ci ha fatto comprendere la miseria culturale e sociale di chi pensa di mettere barriere e frontiere non capendo che viviamo su “una palla” bellissima e terribilmente interconnessa. Il virus ci ha fatto capire come l’inclusione “dei pulmini” sia un valore universale. Certamente non avremmo voluto vivere questa esperienza che ci cambierà nel profondo. Penso ai bambini, dopo aver tolto loro le piazze, le strade ove giocare, questo maledetto virus sottrae a loro la carezza, il bacio, il contatto fisico di cui sentono il bisogno e che segnerà la loro vita marcando, indelebilmente, il loro carattere da grandi.

Il mondo del calcio ha una responsabilità sociale. Lottiamo per “il calcio che fa bene al Paese”, non per quel calcio che si perde in una narrativa cupa e sterile, fatta di interessi, di compensi e di ritorni economici. Gli interessi non sono malefici, si possono contemperare al gioco del pallone e non devono assurgere a priorità assoluta. Lottiamo per il calcio sociale, amico, solidale e fantasticamente curioso. Il calcio gentile, aperto e inclusivo. Nel momento in cui torneremo nel tempo della normalità, e ci auguriamo presto, quel pallone che rotola sul prato verde sarà uno “strumento” per recuperare più velocemente e per facilitare il superamento dei traumi subiti. Per ristabilire quel senso di naturale ordine, non scordando però questa lezione. Ci spetta un grande, normale compito. Siamo al passaggio più arduo perché dobbiamo metterci alla prova per dimostrare che siamo davvero “Il calcio che fa bene al Paese”.