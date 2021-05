La scelta di Alessandra sulle orme di Santa Rita da Cascia

Geltrude Garrisi, Anna Lorenza Gorla Ambrosoli e Monika Kornecka ricevono il riconoscimento internazionale Santa Rita 2021. Come lei si sono distinte per scelte e opere che profumano di santità

A partire da quest’anno la Fondazione Santa Rita da Cascia organizza il 7 maggio una vendita di rose per finanziare i progetti de “l’Alveare”, la casa famiglia che accoglie bambini in difficoltà chiamate "Apette". La storia di come la rosa è diventata il simbolo della Santa.

Quattro donne eroiche premiate nel nome di santa Rita

Il riconoscimento a figure che si sono distinte per la forza del perdono o per avere vissuto come una missione l’impegno in difesa della dignità dei diritti e dei doveri dell’uomo. Madri che hanno perso il marito, o i figli in incidenti