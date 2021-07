La Sicilia affascinante e clandestina di Michele Pennetta

di Carmen Di Lorenzo

Un bambino rovista tra i rifiuti in una discarica abusiva, sotto un viadotto cercando ferraglia per il padre rigattiere. Tra scaldabagni e televisori rotti trova una Madonna in gesso, la prende in braccio e la mostra con emozione al padre che lo invita a fare attenzione di non romperla perché veglierà sulla loro famiglia e sul loro futuro. È una delle scene centrali de “Il mio corpo”, il film di Michele Pennetta che ha ricevuto il premio di Miglior documentario al Sole Luna Doc Film Festival - la rassegna internazionale di Cinema del Reale sui temi dei diritti umani, dell’ambiente e delle migrazioni che si tiene a Palermo da 16 anni - e che racconta la storia di Oscar, adolescente siciliano e di Stanley, giovane nigeriano: due esistenze ai margini, due vite sospese che condividono lo stesso fazzoletto di terra senza mai incrociarsi se non alla fine. Dopo Sole Luna, il film è volato a Cannes dove è stato applaudito dal pubblico dell’ambita rassegna Acid Cannes.

«Il mio corpo – racconta Pennetta -è il terzo film che realizzo in Sicilia. ‘A iucata è stata un’immersione nel mondo delle corse clandestine di cavalli, mentre Pescatori di Corpi racconta la vita quotidiana di un equipaggio di pescatori e quella di un rifugiato siriano che vive a bordo di una barca abbandonata. Queste realtà hanno come filo conduttore il tema della clandestinità. Questo nuovo film estende le mie riflessioni sul territorio concentrandosi sulla situazione di abbandono in cui si trovavano gli abitanti della parte centrale dell’isola. Stando nella regione ho avuto come la sensazione di vagare tra i luoghi di un disastro atomico: tutto sembrava in disuso, come se una bomba nucleare fosse esplosa e tutto dovesse essere ricostruito da zero».

Il film è stato girato in provincia di Caltanissetta, zona in cui insistono diverse miniere abbandonate. Tra Oscar, il piccolo siciliano, e Staney, il nigeriano, non c’è nessuna similitudine apparente, salvo il sentimento di subire lo stesso rifiuto, “la stessa ondata soffocante di scelte fatte dagli altri”, come recita la sinossi. Una riflessione struggente e poetica sulla marginalità sociale.Tra i film premiati anche un altro lungometraggio girato in Sicilia: A Blak Jesus di Luca Lucchesi premiato come miglior documentario da una delle due giurie speciali del Festival, quella formata da studenti di scuola superiore che si affianca alla giuria “Nuovi Italiani”, ragazzi e ragazze figli di migranti o arrivati in Sicilia come minori non accompagnati. Il film ha vinto anche il premio Soundrivemotion per il sound e le musiche originali di Roy Paci.

A Siculiana, città d’origine del padre del regista, la popolazione venera da secoli la statua di un Gesù nero. Quando Edward, diciannovenne ghanese ospite del contestato centro di accoglienza del paese, chiede di partecipare alla processione annuale e di sollevare la vara del Cristo nero insieme ai portatori locali, la comunità si trova di fronte ad un bivio, a rimettere in discussione anche le radici più profonde della propria identità che affondano proprio nella devozione per il Cristo nero. Un film che fa riflettere e che i ragazzi delle scuole hanno voluto premiare “per la scelta del regista di descrivere attraverso le contraddizioni dei personaggi il difficile rapporto tra le nuove esigenze di integrazione e una Sicilia chiusa in se stessa e nella sua povertà, nonostante una tradizione di apertura culturale rappresentata dal Gesù Nero –spiegano nelle motivazioni – e per la scelta valoriale del regista di manifestare con grande rispetto per le altrui posizioni la sua opposizione ad una politica populista ed inconcludente, che utilizza altri esseri umani come strumento di propaganda soffiando sul fuoco del razzismo”. Anche in questo caso quelle che si raccontano sono vite sospese, in attesa di un permesso di soggiorno che consentano loro di ricominciare a vivere.

«È stato un onore per noi poter ospitare quest’anno tanti film che erano rimasti nei cassetti a causa del Covid e che adesso iniziano il loro percorso nei festival», dicono i direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura. È il caso, tra gli altri, del corto- rivelazione The Golden Buttons di Alex Evstigneev presentato al Festival in anteprima italiana e premiato dalla giuria internazionale e dalla giuria Nuovi Italiani come “Miglior Corto” di questa edizione: potente tanto nei contenuti quanto nel registro narrativo che racconta ancora di adolescenti. Questa volta il contesto è la Russia militare. Grazie ad un escamotage, il regista Il regista fa conoscere allo spettatore l’addestramento dei ragazzi che decidono di iscriversi alla scuola presidenziale dei cadetti per poter servire un giorno nella Guardia Nazionale voluta da Putin, mostrandone solo i volti e l’espressione dei loro sguardi e registrando i suoni e le parole che li circondano.

«Per il Festival – dice Lucia Gotti Venturato, presidente dell’Associazione Sole Luna. Un ponte tra le culture – questo è stato un anno di svolta. Insieme alla direzione artistica e alla direzione scientifica del Festival abbiamo scelto di consolidare le collaborazioni con altri Festival, come quello del Cinema africano e del mondo Arabo di Cartagine e di mettere al centro di questa e delle prossime edizioni il tema dell’Ambiente». «È stata un’edizione ricca di nuovi legami e di giovani – dice il direttore scientifico Gabriella D’Agostino - Giovani delle scuole che da quest’anno sono arrivate anche da fuori Palermo, giovani volontari giunti al festival anche dall’estero e giovani universitari, italiani e non, interessati ai temi che caratterizzano la nostra rassegna: diritti umani, ambiente, migrazioni, inclusione. Restiamo convinti che questa sia la strada giusta per sensibilizzare e far maturare una coscienza più consapevole della realtà che ci circonda e del tempo che viviamo».