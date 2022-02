La speranza di Kiev si chiama Mir, la prima nata sotto le bombe

Alle 20 e 30 di venerdì 25 febbraio nel primo giorno di Kiev sotto le bombe una donna di 23 anni ha dato alla luce una bambina, Mir, in un rifugio antiaereo di Kiev. La foto della neonata ha fatto il giro del mondo e regalato speranza in un momento buio per il futuro dell'Ucraino. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la polizia ucraina ha udito le urla della donna, l'ha aiutata a partorire e ha poi chiamato l'ambulanza. Mamma e figlio sono stati poi trasportati in ospedale. Stanno bene.

Dopo il difficile parto, la mamma era felicissima. Secondo alcuni media locali si chiamerebbe Mir, che in ucraino vuol dire “pace”, è molto piccola ma sta bene. Lo scatto la ritrae addormentata, con gli occhi chiusi, mentre le mani della sua mamma, provata dal parto ma radiosa, le accarezzano il volto. Una foto che è diventata subito simbolo di speranza sui social network. È una bambina nata in difficoltà drammatica ma è anche una delle bimbe che ha ricevuto più auguri di buona vita, da milioni di persone provenienti da tutte le parti del mondo. Rappresenta il futuro dell'Ucraina, un futuro di pace. Oggi il secondo nato, in una improvvisata sala parto del rifugio di una clinica di maternità. "È un maschio!", fa sapere il giornale "La voce dell'Ucraina". “Mentre le granate rimbombano nel cielo, stanno nascendo piccoli ucraini", ha scritto qualcuno su Twitter.

“Il primo (a nostra conoscenza) bambino è nato in uno dei rifugi di Kiev. Sotto terra, accanto agli edifici in fiamme e ai carri armati russi... Dovremmo chiamarla ‘Libertà’! Credete nell'Ucraina”, ha twittato invece l’account del ministero degli Esteri ucraino.

(nella foto grande in alto, il secondo nato dall'inizio dei bombardamenti. "È una maschio!", fa sapere la Voce dell'Ucraina)