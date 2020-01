La vera storia del "canaro" che ha ispirato il film "Dogman"

Poco più di 30 anni fa, il 19 febbraio del 1988, viene rinvenuto un cadavere smembrato e carbonizzato in una discarica della Magliana, alla periferia di Roma. Un ritrovamento che portò alla luce uno dei più atroci delitti della cronaca nera italiana e che ha avuto come autore il "canaro". Una vicenda oscura e violenta che ha ispirato The dogman il film di Matteo Garrone presentato a Cannes.

Ai tempi chi seguì il caso rimase colpito dalla quantità, dalla violenza e dalla profondità di ferite e mutilazioni presenti sul cadavere, appartenente a qualcuno ucciso in un luogo diverso da quello del ritrovamento. Sul corpo i segni di vere e proprie torture perché avvenute quando il cuore batteva ancora. E tali da far pensare a una punizione ed esecuzione per mano di malavitosi, sicuramente gente in grado di usare un coltello come annotò il medico legale. La vittima si rivelò essere Giancarlo Ricci, 27enne ex pugile dilettante frequentatore di pessime compagnie.

Ben presto le indagini, in seguito a una testimonianza, si volsero verso Pietro De Negri (allora 32 anni), detto il "canaro" per via della sua attività di toeletta per cani. Conosceva il Ricci e ne subiva da tempo i soprusi e non ultimo, secondo un suo memoriale, anche un arresto dopo una rapina che avevano commesso insieme ma per cui solo lui era stato condannato.