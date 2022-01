«Sì alla riforma fiscale ma in senso sociale. PNRR occasione da non sprecare»

Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli

Nei giorni scorsi le Acli, per la prima volta dopo tanti anni, sono tornate a riunirsi insieme ai servizi e alle altre associazioni che compongono la nostra grande famiglia, per rilanciare la nostra azione e dire al Paese che noi ci siamo, ci sentiamo quei costruttori di democrazia di cui ha parlato il Presidente Mattarella, in ascolto e al servizio dei cittadini. Il nostro è e deve continuare ad essere sempre di più un ascolto concreto, in grado poi di dare, da una parte, una risposta immediata, come fanno i nostri operatori, e dall’altra raccogliere i bisogni reali di chi viene da noi, capendo dove si può intervenire e cosa si può progettare affinché un ostacolo venga rimosso o una norma migliorata.

Oggi il dibattito si concentra sulla legge di Bilancio, forse una delle più importanti da 20 anni a questa parte se pensiamo a cosa c’è in ballo, e non posso nascondere la grande delusione nel vedere che anche quest’anno, nell’apparente quiescenza di tutte le forze politiche, è stato inserito un emendamento che propone l’estensione dell’assoggettamento al regime dell’IVA e dei relativi adempimenti per molte attività degli enti del Terzo settore. Si tratta di un errore macroscopico e inaccettabile perché, nel voler equiparare in modo approssimativo e frettoloso al regime commerciale tutto quel complesso di attività, anche diverse tra loro, di un settore che è appunto “terzo” rispetto a Stato e Mercato, si nega di fatto la sua stessa identità e la sua storia, mettendo a rischio tutti quei servizi che molto spesso arrivano a coprire le gravi mancanze del nostro welfare.

La risposta del Governo alle nostre proteste e a quelle di tutto i mondo non profit è stata il semplice congelamento della norma, che viene prorogata al 2024, un atteggiamento che dimostra purtroppo quanto strumentalmente venga considerato il Terzo settore e mina anche lo sforzo di riconoscimento fatto con la riforma del Terzo settore che proprio con questo Governo era ripreso a pieno ritmo.

Per tornare alla legge di Bilancio di quest’anno, mi sembra più in generale che pecchi in termini di visione, concentrandosi forse troppo sulla gestione dell’esistente, senza il coraggio di riforme coraggiose, come questo momento storico richiede e come il Piano nazionale di ripresa e resilienza indica. È chiaro infatti che le risorse europee se da un lato rappresentano un volano per l’economia dall’altra non possono essere considerata la vera soluzione di una crisi che è iniziata nel 2008.

In questo senso sarebbe davvero colpevole non sfruttare l’occasione del PNRR che riserva agli enti del Terzo settore uno spazio considerevole aprendo a un ruolo di primo piano nella progettazione di politiche di utilità pubblica insieme allo Stato. Lo abbiamo detto anche al Ministro Orlando che è intervenuto proprio durante la nostra Conferenza dei Servizi e ci ha garantito un coinvolgimento della nostra e di altre associazioni, attraverso un partenariato, per portare a compimento i progetti relativi al welfare. Nel frattempo non possiamo tacere su tre nodi fondamentali collegati alle politiche sociali su cui siamo chiamati a intervenire.

Il primo nodo riguarda il Reddito di cittadinanza e le modifiche apportate alla norma e introdotte nel testo della Legge di Bilancio che per noi sono insufficienti. Il Rdc è un valido strumento per contrastare la povertà, e ne ha dato prova in questi mesi di pandemia, ma pensare che sia una misura che risolva definitivamente il problema è sbagliato e, per questo, dobbiamo lavorare per migliorarlo e per coordinarlo con vere e proprie politiche attive del lavoro. È necessario far avviare, ai percettori di RdC, attività formative finalizzate all'inserimento professionale che possano poi aumentare le opportunità di lavoro. Rimangono inascoltati i nostri appelli, rilanciati all’interno dell’Alleanza contro la povertà, per porre fine alla doppia discriminazione nei confronti delle famiglie numerose, che in proporzione percepiscono meno di quelle con un solo figlio, che le famiglie straniere, visto che per accedere al beneficio bisogna dimostrare di essere residente nel nostro paese da almeno 10 anni

Il secondo nodo riguarda le pensioni: Quota 100 ha fallito perché di fatto, come uno studio dell’Osservatorio del Patronato ha dimostrato, non ha certo favorito chi ha una vita contributiva più frastagliata, coloro che hanno più bisogno di attenzione e tutelate in particolar modo donne e lavoratori del Sud, essendo più indicata per chi, in ogni caso, si sarebbe avvicinato a una pensione standard. Ora si discute di quota 102 ma non è questo il modo in cui lavorare ad una vera riforma della previdenza che secondo noi deve partire innanzitutto dall’equità, che oggi significa pensare ad un sistema pensionistico più giusto e che tuteli davvero tutti, anche attraverso norme accessorie. Equità, inoltre, come sinonimo di “ragionevolezza” e di “sostenibilità sociale”. E ancora, la flessibilità è l’altra parola chiave, e deve essere una modalità stabile e indirizzata a tutti i lavoratori, che devono poter scegliere di uscire dal mercato del lavoro e dalla vita lavorativa attiva in un range di uscita variabile tra i 64 e i 65 anni. Questa riforma deve garantire una stabilità delle regole del sistema, perché la certezza del diritto è uno dei principi su cui si fonda la nostra Repubblica e non è pensabile entrare nel mercato del lavoro con una prospettiva di pensionamento che poi negli anni cambia fino ad essere totalmente stravolta.

Le pensioni e la previdenza vanno poi pensate in un’ottica integrata con altri strumenti di politica passiva del lavoro e, se vogliamo, anche con quelli di politica attiva in una prospettiva di accompagnamento del lavoratore in tutte le fasi della sua vita attiva e oltre.