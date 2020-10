Le imprese con uno sguardo rivolto a un mondo migliore

Le imprese lavorano per il profitto, ma negli ultimi anni sono sempre più attente alla sostenibilità e alle tematiche ambientali. Come emerge dalla mostra fotografica Il futuro è guardare oltre – Industria di marca e sostenibilità, allestita fino al 31 ottobre a Milano in via Mercanti, visitabile anche on line al sito www.centromarca.it All’esposizione, promossa da Centromarca (Associazione italiana dell’industria di marca), hanno aderito 28 industrie.

Il percorso permette di comprendere come marche e imprese non siano solo produttori di beni o servizi, capaci di soddisfare un bisogno materiale, quanto piuttosto promotrici di idee e visioni del mondo. Si toccano tematiche ambientali collegate all’obiettivo di limitare l’impatto dell’attività d’impresa sul pianeta: dall’uso consapevole delle risorse naturali alla riduzione delle emissioni; dallo smaltimento dei rifiuti alla riprogettazione dei processi produttivi. Altrettanta evidenza è data agli impegni delle aziende in ambito sociale. Spiccano progetti di aiuto ai soggetti sociali più vulnerabili, il contrasto a stereotipi e pregiudizi, le iniziative per la valorizzazione della persona e della diversità.

Una conferma dell’orientamento alla sostenibilità dell’Industria di marca è contenuta nell’indagine inedita, realizzata dall’Università degli Studi Roma III, che sarà presentata a fine ottobre a Milano. Dall’indagine emerge un orientamento concreto, non propagandistico delle aziende più consapevoli nel campo della sostenibilità. Il 65% di esse comunica infatti i suoi impegni dichiarando pubblicamente obiettivi specifici di tipo quantitativo.