Le "Vite in circolo" di Emiliano Manfredonia, per l'Italia del dopo-coronavirus

Emiliano Manfredonia, presidente dei patronati Acli, ha scritto per i tipi della San paolo “Vite in circolo” alla vigilia dell’emergenza coronavirus, ma è come se prefigurasse tutta l’importanza delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani, a 75 anni dalla nascita, per l’Italia che saremo chiamati a ricostruire. L’autore ha creato una sorta di viaggio sentimentale che parlasse di relazioni umane, che raccontasse gli aclisti, ma allo stesso tempo ha indicato la prospettiva da cui partire per ricostruire l’Italia. Una prospettiva che includa “gli esclusi di ogni specie” e soprattutto renda protagonisti lavoratori, studenti, pensionati, migranti.

Come definirebbe i circoli Acli?

Come il luogo dell’incontro tra le persone dove si crea la scintilla dell’impegno delle comunità. Le Acli sono fatte di persone che stanno insieme, al di là dei grandi ideali di chi le ha fondate. Piccoli gesti quotidiani e servizi alla persona, soprattutto nella periferia. E’ una caratteristica delle Acli essere tanto in periferia e meno nelle grandi città. Servizi e grandi progetti. Farne parte, scrivo nel libro, significa partecipare al bene della comunità, sporcandosi le mani con spirito leale”

E vero che ogni tanto i circoli le compaiono in sogno?

Me li sogno davvero perché andiamo spesso nei circoli. E’ la nostra vita. Per me è diventato un lavoro ma è anche la mia passione. Ne avrò visitati a centinaia. Sono tremila in tutto. Mi piace molto il contatto con le persone, vedere le comunità che si impegnano. Anche in questa situazione di coronavirus questi circoli saranno un punto di riferimento per le persone anziane. Gli portiamo il giornale, li assistiamo, gli diamo qualche consiglio,tanti piccoli gesti di prossimità. Si dice che nei paesi c’è sempre una farmacia, una caserma dei carabinieri e un circolo Acli. Non è così dappertutto, ma mi piacerebbe molto. Lo vedo come un obiettivo, creare presidi ovunque.