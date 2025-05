Leone XIV, la sfida dell’intelligenza artificiale e il nuovo umanesimo

di Alberto Mattioli

Il vento e il leone e’ un film del 1975 con Sean Connery nei panni di Mulay Hamid Mohamed el Raisuli, sceicco delle tribù berbere del Riff, che combatte per liberare il Marocco dal colonialismo di Francia e Germania coinvolgendo gli Usa del Presidente Theodore Roosvelt (il Leone) che ingaggia un rapporto di sfida e stima con il capo berbero (il Vento). Il vento dello Spirito che nel recente conclave ha soffiato per l’elezione di Papa Leone XIV mi ha richiamato questa opera cinematografica.

Con la scelta del nome Leone il nuovo Pontefice ha voluto ricollegarsi ad una enciclica che è stata una pietra miliare della Dottrina Sociale della Chiesa: la Rerum Novarum di Papa Leone XIII (del 1891) che rese consapevole il mondo cattolico dei mutamenti radicali che portava l’industrializzazione, offrendo quindi una lettura morale e sociale della dignità del lavoro, giustizia salariale e questione operaia. Oggi Papa Leone XIV indica un’altra rivoluzione in atto: il tornado dell’intelligenza artificiale, che investe non solo la tecnologia, ma l’essenza stessa dell’umano, il lavoro, l’identità, il suo fine ultimo. Una tecnologia sofisticata in continua evoluzione che determina nuove grammatiche, nuove enormi concentrazioni di ricchezze ed enormi povertà degli esclusi da questi cambiamenti. In definitiva un nuovo potente strumento per la colonizzazione di interi paesi. Anche le guerre, i conflitti, passeranno sempre più dalla silente sopraffazione e distorsione tecnologica piu’ che dal roboante rumore delle bombe. La cyber war ormai è una realtà, l’aggressione tecnologica può mettere in ginocchio i paesi in poche ore. I sistemi di difesa quindi non sono più e tanto la contraerea e i carri armati, ma gli scudi tecnologici a difesa della sicurezza nazionale. Insomma l’intelligenza artificiale è la nuova questione sociale. Nel suo primo incontro con la stampa il Papa ha affermato: «La vera questione sociale del terzo millennio riguarda la capacità di governare l’innovazione digitale per il bene comune». Ha ricordato come l’intelligenza artificiale non possa essere lasciata in balia delle logiche del profitto o dell’efficienza, ma richieda una governance saggia e inclusiva. Se ieri la sfida era la catena di montaggio per beni materiali, oggi lo sono gli immateriali e anonimi algoritmi che valutano assunzioni, prestiti, diagnosi mediche e addirittura sentenze. Un potere immenso che rischia di escludere, discriminare e disumanizzare. L’attenzione del Papa è rivolta in primis ai giovani, ai paesi in via di sviluppo, ai lavoratori precari, sono loro i più esposti al rischio della rivoluzione digitale. L’IA, ha ricordato il Pontefice, «può ampliare le opportunità, ma anche rafforzare le disuguaglianze se non viene guidata da principi di equità e inclusione». Non si tratta solo di regolamentare la tecnologia, ma di ridefinire il rapporto tra scienza e coscienza, tra progresso, economia e morale.

Leone XIV, nel solco di Francesco, ha parlato di un «nuovo umanesimo» che metta al centro la persona nella sua integralità. Le macchine possono apprendere, ma non amare. Possono calcolare, ma non scegliere il bene. Solo l’uomo, ha detto, citando il Salmo 8, è stato «fatto poco meno degli angeli» e chiamato a coltivare la terra con sapienza e giustizia. La trascurata dottrina sociale torna di moda sollecitando la responsabilità di laici competenti nelle tante materie interdisciplinari coinvolte: tecnologia, economia, le diverse giurisprudenze, filosofia, comunicazione e politica. Laici volenterosi e capaci di impastare le mani, le coscienze e conoscenze dentro questi nuovi travagli della storia che coinvolgono anche le nostre democrazie. Perché, se le decisioni fossero demandate a logiche algoritmiche, il rischio è la fine della responsabilità politica. È una chiamata intensa a riappropriarsi del dovere di costruire il futuro insieme, con una visione alta dell’uomo e del suo destino, che egli rivolge a governi, università, imprese, e anche la Chiesa. Una sollecitazione per la promozione di un’etica della tecnologia che non sia solo normativa e protettiva, ma generativa di speranza. «Non tutto ciò che è possibile è anche giusto, e non tutto ciò che è efficiente è anche umano», rimarca Leone XIV.

Restiamo umani o… Make humans great again.