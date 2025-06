«L’IA non distruggerà il giornalismo ma servono paletti etici perché non propaghi l’odio»

Le sfide per il giornalismo e il mondo della comunicazione, le trappole per il Diritto dell’informazione, le potenzialità (positive), i rischi (da non sottovalutare). L’Intelligenza artificiale (IA) è arrivata come un ciclone nelle nostre vite e società e promette di cambiarle radicalmente. In meglio o in peggio? Ed esiste la possibilità di una costruzione etica? Si possono porre dei paletti perché non diventi strumento di propaganda di odio e fake news. Sono le domande che tutti, non solo gli addetti ai lavori, si pongono e che Ruben Razzante, professore di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano, cerca di offrire con uno sguardo laico e plurale nel volume L’algoritmo dell’uguaglianza (FrancoAngeli Editore) che raccoglie una serie di saggi di vari esperti del settore. Razzante è anche consulente della Commissione straordinaria anti-odio del Senato presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre che firma la prefazione del libro.

Professor Razzante, lei è un osservatore lucido e disincantato sui cambiamenti, spesso repentini, che riguardano il mondo dei media e gli adeguamenti normativi che ne seguono. L’IA quali sfide pone per il Diritto dell’informazione e della comunicazione?

«L’Intelligenza Artificiale sta sollevando numerose sfide per il Diritto dell’informazione e della comunicazione. Innanzitutto, c’è la questione dell’affidabilità delle informazioni che genera. Infatti alcuni contenuti che l’IA produce potrebbero incrementare il fenomeno della disinformazione, anche se al tempo stesso essa potrebbe divenire un valido strumento per combatterlo. Altre criticità emergono sul piano della trasparenza e della responsabilità, soprattutto quando gli algoritmi vengono utilizzati per selezionare o filtrare certe notizie. Un’ulteriore area problematica è la privacy, vista la grande quantità di dati personali che i sistemi intelligenti possono trattare. Particolarmente complessa è anche la questione del diritto d’autore. Infatti, i contenuti generati dall’IA pongono numerosi interrogativi sulla titolarità del copyright e sulle relative tutele».

E quali, invece, sono le sfide che l’IA pone per l’etica dell’informazione?

«Innanzitutto, c’è il rischio di diffondere dei contenuti falsi o manipolati che possono compromettere la veridicità e l’affidabilità dell’informazione. Inoltre, quando l’IA viene impiegata per personalizzare i contenuti, c’è il potenziale rischio di generare delle cosiddette “bolle informative”, con inevitabili limitazioni per il pluralismo. Un’altra criticità riguarda la trasparenza, una componente essenziale dell’informazione, nel dichiarare e rendere esplicito quando un contenuto è stato generato o supportato da un’Intelligenza Artificiale. Infatti, ogni individuo ha il diritto di sapere se l’informazione ricevuta sia frutto di una tecnologia oppure di un essere umano. Infine, altre due sfide etiche riguardano la possibilità che gli algoritmi possano alimentare e amplificare dei bias preesistenti e la responsabilità morale, ovvero su chi debba effettivamente ricadere la colpa nel caso in cui venga prodotta un’informazione scorretta o completamente falsa. Da questo punto di vista, il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, entrato in vigore il primo giugno, impone obblighi precisi e chiarisce che, in caso di errore, l’uso dell’IA non può mai diventare un’esimente per l’autore dell’articolo».

La prefazione del suo ultimo libro è firmata da Liliana Segre. Che significato hanno le sue parole e in che modo riguardano gli algoritmi?

«Coinvolgere la senatrice a vita Segre in questa mia iniziativa editoriale non è stata una casualità. Infatti con lei collaboro in qualità di consulente a titolo gratuito della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all’odio e alla violenza, da lei presieduta. La sua prefazione mi inorgoglisce e inquadra fin dall’inizio il leitmotiv dell’opera: l’Intelligenza Artificiale può essere impiegata per ostacolare la diffusione di ogni forma di discriminazione e, per riuscire a fare ciò, deve diventare un amplificatore delle azioni virtuose dell’uomo. L’IA deve divenire uno strumento di valorizzazione delle diversità in modo da consentire la tutela delle identità di ogni individuo e lo svolgimento della personalità di ognuno. Questi sistemi devono funzionare “con” l’uomo e potenziare ogni sua attività, in modo tale da poter affrontare al meglio le sfide poste dalla rivoluzione tecnologica. Perciò, l’IA deve essere vista come uno strumento in grado di costruire una società maggiormente inclusiva. Tutto ciò può avvenire solamente se essa verrà progettata con consapevolezza, etica e rispetto per i diritti fondamentali».