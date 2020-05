Lino Banfi e l'elemosiniere del Papa: «Portiamo le orecchiette ai poveri di Roma»

Conosce la fatica e la difficoltà di convivere con una mascherina. Eppure è proprio lui, il nonno d’Italia, a spiegare ai più anziani l’importanza della protezione, come e quando usarla. Dietro la maschera, Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria, fa del sorriso la sua arma vincente. A 84 anni, oltre a restare uno dei comici italiani più popolari e amati dal pubblico, è un imprenditore generoso, che vuol portare un sorriso anche a chi, in questo tempo, è andato a ingrossare le file dei poveri, che chiedono aiuto alle porte di mense e dormitori. Così il 7 maggio, nel pomeriggio, nell’orecchietteria che gestisce nel cuore di Roma, a due passi dal Vaticano, ha incontrato l’Elemosiniere del papa, il cardinale Konrad Krajewski, per donargli i suoi sughi e due quintali e mezzo di orecchiette della ditta Maffei. Un incontro informale e cordiale, dove c’è stato il tempo di scambiare quattro chiacchiere e parlare dei poveri della città.

«Abbiamo ottomila persone, solo oggi in duecento hanno fatto la doccia ai servizi presso il colonnato» ha detto il cardinale. Che ha elogiato «il cuore grande di Roma, che non soltanto durante questa emergenza, ma 365 giorni all’anno è vicino ai più bisognosi, con le donazioni ma anche attraverso il volontariato. L’emergenza è tanta, ma la Provvidenza ci assiste», ha detto Krajewski, che ha tessuto le lodi dei tanti ristoratori che, chiusi per il Covid-19, stanno cucinando per i bisognosi. «Il mio compito è svuotare il magazzino di Santa Marta», ha aggiunto, assicurando che le orecchiette non sarebbero nemmeno passate per la cella frigorifera: in serata sarebbero state in tavola, nei servizi di carità e in casa delle famiglie che prendono i pacchi viveri presso le Caritas, le parrocchie, le mense.

Don Konrad arriva all’orecchietteria dopo aver girato, caricati e svuotato decine di pacchi in mattinata. Il giorno precedente, racconta, è stato a Napoli, città che ama: «Oltre al caffè sospeso, c’è pure il “farmaco sospeso”. Le farmacie mi hanno consegnato farmaci raccolti per 300 mila euro».

L’etichetta sui sughi del ristorante recita “Bontà Banfi”, una produzione che, insieme ad altre prelibatezze pugliesi, dai taralli all’olio ai formaggi, ben presto andrà anche sugli scaffali della grande distribuzione, avendo come marchio il sorriso dell’attore. Banfi racconta che ha aperto il ristorante per omaggiare il papà, Riccardo, morto negli anni Settanta: «Era un agricoltore. Quando ho iniziato a fare spettacolo tutti gli chiedevano se poi un giorno avrei mai lavorato seriamente. È riuscito a vedere che avevo avuto successo, ma gli ho promesso che in vecchiaia avrei aperto un ristorante che portasse avanti la tradizione di famiglia, la cura della materia prima a chilometro più che zero».