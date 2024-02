Benessere, nuova grafica e nuovi contenuti per il periodico dedicato alla salute

di Gianluca Dotti

La salute non è solo l'assenza di malattia, ma uno stato di benessere fisico, mentale e sociale caratterizzato da una profonda interconnessione con lo stare bene degli altri viventi e – in generale – del pianeta che abitiamo. «Essere felici significa coltivare e sentire il buono che c’è dentro di noi, aderire a un bene comune più universale», spiega Eliana Liotta, giornalista, autrice di best seller, docente universitaria e nuova direttrice di BenEssere, la rivista mensile del Gruppo editoriale San Paolo dedicata al vivere in armonia con sé stessi e la collettività. «Attraverso il racconto di persone che vivono bene, grazie a scelte quotidiane di benessere e al dono di salute che ofprotagonista frono ad altri e al pianeta, il concetto cardine è la salute globale». Con queste premesse esce in edicola giovedì 22 febbraio il primo numero della rivista rinnovata e ripensata: mantenendo sempre quel rigore scientifico che è necessario per trattare temi relativi alla salute, il cuore del giornale sarà fatto da messaggi positivi, veicolati attraverso un linguaggio chiaro, semplice e accessibile. «Questo è il vantaggio di una comunicazione lenta, di riflessione, mai fondata sul pensiero di un singolo ma su solide e verificate basi scientifiche», spiega Liotta. «La scienza è un processo corale, qualsiasi suggerimento di salute dev’essere validato e verificato, in accordo con la comunità scientifica. Da giornalisti, dobbiamo controllare le fonti, tenere la letteratura scientifica sottomano e selezionare con cura a chi dare voce: dimenticare questo è stato l’errore troppo spesso commesso durante la pandemia di Covid-19». D’altronde, il pensiero lento proprio di un mensile dà il vantaggio di meditare e di ragionare, di riflettere concedendosi il giusto tempo. «Il giornale nasce per dare un’informazione solida, e anche se viviamo in una società liquida» come ci insegna Zygmunt Bauman «possiamo offrire qualcosa di solido con un magazine cartaceo, che ha peculiarità differenti rispetto al digitale», aggiunge. Il tutto viene reso piacevole attraverso il racconto di esperienze virtuose, immagini divertenti e leggere, per allontanare il malessere anche per chi convive con la malattia. «Non a caso, la copertina del numero d’esordio è tutta rosa, con protagonista Margot Robbie nei panni di Barbie, per evidenziare come la comunicazione possa essere contemporaneamente vivace ed estremamente rigorosa. Serietà non vuol dire necessariamente grigiore, si può essere autorevoli anche con una veste grafica colorata e accattivante», continua la direttrice. «E la scelta di un’attrice in un ruolo che ha scardinato molti luoghi comuni sottolinea l’impegno verso una parità di genere reale».

La rivista sarà composta da sezioni chiare e definite. Tra queste, il “Benessere a tavola”, con uno spazio dedicato alla nutrizione nel quale ogni mese verrà realizzato un approfondimento su un frutto o una verdura di stagione; il “Benessere in movimento”, per evidenziare l’importanza dell’attività fisica e dell’adottare uno stile di vita attivo; il “Benessere a 4 zampe” per la salute degli animali. «Ormai il benessere degli animali domestici è strettamente legato al nostro: per esempio, accarezzarli in maniera corretta è un’ottima pratica per ridurre lo stress, per noi e per loro», specifica Liotta. Un’esistenza felice e positiva si fonda anche sulla scelta di abitudini quotidiane sane: dormire il giusto numero di ore, praticare attività fisica, mangiare in maniera equilibrata, prenderci cura del prossimo. «La stessa Organizzazione mondiale della sanità sottolinea e promuove il concetto di un’unica salute che racchiuda tutto, il cosiddetto “One Health”», conclude la direttrice. «Il benessere si origina con la prevenzione e con l’adozione delle cure tradizionali, ma anche con lo stare in mezzo agli altri in una dimensione di collettività».