Lunigiana Land Art, il Festival che "accende" i piccoli borghi

La Pieve di Sant’Andrea si trova nella parte di Lunigiana che sconfina in Val di Vara, lungo la strada percorsa dai pellegrini per raggiungere Santiago de Compostela. Viene citata nel 1148 come Pieve di Sant’Andrea di Castello, è romanica, è a tre navate e la figura scolpita sulla facciata con libro e bastone da viaggio che rappresenta molto probabilmente San Jacopo. Abbandonata per la sua posizione, ha un periodo di decadenza, viene ristrutturata e nel 2011, l’edificio viene riconsacrato.

Visita guidata per 20 persone Visita di Fosdinovo, un borgo di strada con un meraviglioso panorama, da qui si può osservare lo sviluppo della Via Francigena di fondovalle nella zona di Sarzana, Luni e Bocca di Magra. Un borgo molto suggestivo dominato dal Castello Malaspina. La nostra visita permetterà di scoprire la storia della famiglia Malaspina, si visiterà la chiesa di San Remigio al cui interno si trova il monumento funebre trecentesco di Galeotto Malaspina e poi si continuerà con l’Oratorio dei Rossi e dei Bianchi, passeggiando lungo la via di sviluppo del borgo.

Ogni fine settimana diversi gli appuntamenti offerti ai visitatori che abbiano voglia di scoprire questo territorio affascinante a cavallo di tre regioni. La proposta è davvero ricca e spazia dall’arte allo sport, fino naturalmente alle visite guidate nei luoghi meno noti. E naturalmente tanta buona cucina e paesaggi magnetici, intessuti di architetture medievali e boschi ancora intatti. L’arte svolge il ruolo di protagonista, visto che tutto il progetto nasce dall’azione cardine “On Site”, programma di residenze d’artista e workshop, con 12 artisti in dodici comuni - Bagnone, Casola in L., Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo (capofila), Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca, Zeri - del territorio lunigianese. E così durante la loro permanenza gli artisti incontrano pubblico e abitanti in varie occasioni, dalle presentazioni inaugurali della loro permanenza alla restituzione finale e nel week-end conclusivo dal 30 giugno al 3 luglio 2022, quando sarà possibile ammirare tutte le opere realizzate dagli artisti invitati. Oltre a questo main programme, tra maggio e giugno si terranno nuovi laboratori gratuiti condotti da Marina Caneve, Cesura, Felicity Hammond e Jacopo Benassi per la produzione di lavori collettivi e site-specific.

Performance, concerti, incontri con artisti internazionali, attività con i bambini, trekking e bike tour visite guidate che si snodano tra boschi e natura incontaminata, borghi, castelli e pievi medievali e molto altro ancora nell’animato programma tra maggio e giugno in Lunigiana, grazie a “ Lunigiana Land Art ” progetto vincitore dell’Avviso pubblico “Borghi in Festival” promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, festival diffuso in corso e fino al 3 luglio 2022 nei 12 comuni della Lunigiana, in provincia di Massa Carrara.

DA VENERDì 3 GIUGNO A SABATO 11 GIUGNO

Cesura Photobuster workshop

Valli di Zeri – Zeri laboratorio di produzione gratuito Cesura Photobuster è un progetto di residenza culturale fotografica realizzato da Cesura per documentare territori italiani e non con un approccio autoriale e indipendente. Un gruppo di fotografi si concentra su un territorio specifico per un tempo limitato; il lavoro collettivo viene poi editato ed esposto alla fine della residenza in una mostra in loco. In questo caso sarà rivolto a 3 fotografi residenti in Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna (regioni confinanti), condotto dai fotografi Maria Elisa Ferraris, Chiara Fossati e Marco P. Valli. L’evento di apertura della mostra e condivisione del risultato è in programma alle 18:30 di sabato 11 giugno al Rifugio Zum Zeri.. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti i fotografi residenti nelle tre regioni

SABATO 4 GIUGNO

Bagnone segreta

Passeggiata nel borgo di Bagnone considerato uno dei più pittoreschi di tutta la Toscana. Il borgo, edificato su una serie di suggestive gole e cascate naturali, è caratterizzato da vicoli porticati e piccoli ponti in pietra ed è dominato dal Castello Malaspina (di proprietà privata). Il primo documento in cui viene citato Bagnone risale al 963 e il nome deriva dall’omonimo torrente che scorre sotto il castello. Divenne feudo indipendente nel 1351, sotto la dominazione dei marchesi Malaspina. Successivamente entrò a far parte del territorio del Granducato di Toscana. La nostra visita prevede la visita del borgo fino ad arrivare ai piedi del Castello.

DOMENICA 5 GIUGNO

Pontremoli medievale

Itinerario dedicato alla visita della città di Pontremoli, la porta della Toscana, città medievale sulla Via Francigena ricca di storia e tradizioni, con visita dedicata ai più importanti monumenti medievali del centro storico. L’itinerario inizia con una introduzione storico- architettonica dedicata alle origini ed evoluzione del borgo di Pontremoli. Si prosegue con una breve passeggiata sui ponti storici (Ponte del Giubileo, Ponte Stemma, Torre di Castelnuovo, Torre dei Seratti, Ponte della Cresa) per poi raggiungere Piazza della Repubblica e i Sotterranei del Palazzo Comunale (Vetrina della Città). Dopo il racconto dedicato alla Cortina di Cacciaguerra (il Campanone) il percorso prosegue attraverso il borgo del Piagnaro.

DA VENERDì 10 A DOMENICA 12 GIUGNO

Alberi Maestri

Campsirago Residenza propone per Lunigiana Land Art due spettacoli itineranti ed esperienziali alla scoperta dell’incredibile mondo degli alberi e delle piante. Alberi maestri, performance per un pubblico adulto, è un intenso cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente esistenza, complessità, intelligenza e capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di affrontare traumi. Guidato da un performer, il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo umano e quello arboreo. Alberi maestri kids, spettacolo per famiglie e bambini, è una grande avventura attraverso il bosco e le sue creature. Utilizzando tecniche del teatro immersivo, incontri con esseri straordinari, suoni registrati con il sistema bi-neurale, i bambini sono accompagnati in un’esperienza unica e stupefacente: parola, suono, cammino, puppets, installazioni, si fondono in un percorso sensoriale, divertente e coinvolgente alla scoperta del mondo vegetale.

DOMENICA 12 GIUGNO

Chromakeys

Castello Malaspina di Terrarossa

Come anteprima e spin-off del celebre festival MutaMenti Istituto Valorizzazione Castelli propone domenica 12 giugno alle 21:30 il concerto esclusivo di Chromakeys. Chromakeys è un nuovissimo quartetto dietro al quale ci sono quattro navigati musicisti tra i più interessanti del nostro jazz. Quattro amici che nella loro carriera hanno avuto l’occasione di accompagnare star del pop come Michael Bublè, Lucio Dalla, Anastacia, Massimo Ranieri, Fabio Concato ma anche i numeri uno del jazz come Enrico Rava, Kurt Rosenwinkel, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, suonando in varie parti del mondo. La formazione propone un sound trascinante e coinvolgente sospeso tra jazz, rock e funk. In repertorio rivisitazioni di Stevie Wonder, Paul Simon, George Benson, Herbie Hancock, miscelato con qualche brano originale. Sarà difficile rimanere seduti semplicemente ad ascoltare senza essere coinvolti dalla carica del groove dei Chromakeys.

GIUGNO E LUGLIO 2022

In cerca della retta via

“Tagliata anticamente dalla Via Francigena ed ora da un autostrada, la Lunigiana rimane una terra poco conosciuta e di passaggio. Per caso o per destino vent’anni fa la mia famiglia ha messo radici in un bosco in zona ma poco dopo siamo ripartiti. In cerca della retta via, ora viaggio per questi comuni a caccia e a pesca di immagini che siano impressioni e osservazioni da custodire. Dalle montagne di Zeri al mare prossimo a Fosdinovo, i miei punti di partenza sono la natura spietata, le tracce che lasciamo su essa, il vuoto lasciato dall’emigrazione e le promesse dell’immigrazione”. Con il suo progetto Stefano Azario si propone di conoscere meglio luoghi e persone che oggi, per nascita, per caso o per scelta, abitano questi luoghi. Dalle diverse origini ed esperienze troveremo punti di contatto tra storie che non sempre riescono a incontrarsi. I set, da organizzare tra aprile e maggio, nei 12 comuni saranno occasioni di incontro e scambio tra autore e soggetti. Azario racconterà del suo progetto a Bagnone venerdì 17 giugno alle 18:30 per poi presentarlo all’interno del weekend conclusivo in programma dal 30 giugno al 3 luglio a Pontremoli.