Ma il caso Bigon non è chiuso

Nel Partito democratico il “caso Bigon”, la consigliera che con la sua astensione ha affossato la legge bipartisan sul suicidio assistito presentata in Regione Veneto con l'appoggio del governatore Zaia e del Pd, è stato archiviato un po’ troppo in fretta. Come è noto la sua decisione era stata stata biasimata dalla Schlein, dal segretario del Pd regionale e soprattutto dal segretario provinciale Franco Bonfante, che l'ha "punita" politicamente levandole la carica di vicesegretario. Lo scorso 5 febbraio la direzione del partito, in uno stile che ricorda un po' le riunioni dei comitati del Pci degli anni '50, ha avallato la decisione con 46 voti a favore, due astenuti e un contrario ed è stata considerata come la pietra tombale, che altro c'era da aggiungere? Dunque la Bigon ha torto marcio, a maggioranza quasi assoluta. Anche nella corrente di riferimento dell’avvocato Anna Maria Bigon, quella dei cattolici democratici, pochi hanno avuto da ridire, forse perché soddisfatti per il risultato di aver impedito la revoca della Bigon da vicepresidente della commissione Sanità, come avrebbero desiderato i vertici. Meglio dunque sorvolare, lasciarsi la questione alle spalle e concentrarsi semmai sulla proposta ufficiale del Pd, il progetto di legge Bazoli.

Caso chiuso? Tutt'altro. Quella del fine vita è una materia profonda, delicata e controversa. E invece la maggioranza bulgara con la quale è stata approvata la mozione contro la Bigon (pur con un ordine del giorno “allargato” ad altre materie per evitare che si parlasse di un processo pubblico "ad personam") non fa pensare a un grande vivacità di dibattito all’interno del partito provinciale veronese. Il direttivo si è appiattito totalmente sulla relazione del segretario Bonfante. Quindi o nel direttivo non ci sono cattolici, oppure i credenti presenti hanno obbedito agli ordini di scuderia. Bonfante nella sua relazione sostiene che la questione non riguarda una contrapposizione tra laici e cattolici. Anche perché il segretario Bonfanti nella sua relazione i cattolici li arruola tutti dalla sua parte, come se il suo pensiero, che annovera la buona morte nel solco dellla legge sul divorzio, l'aborto e le unioni civili, considerate conquiste sociali di progresso, fosse condiviso da tutti o quasi.

Ma iscrivere i cattolici nel "club della buona morte" è fuorviante, oltre che falso. Dal punto di vista dei valori cristiani Anna Maria Bigon aveva ragione da vendere: tra l'altro nel progetto di legge, sostenuto dall’associazione Luca Coscioni e dal Partito Radicale, non sono previste le cure palliative, ineludibile presupposto affinché la richiesta di suicidio assistito sia frutto di una scelta veramente libera e non magari un mezzo per risparmiare sul Welfare come rischia di accadere in altri parti del mondo. In Belgio le farmacie vendono un kit per la buona morte: vogliamo arrivare a questo punto? Inoltre quella sollecitata dalla Consulta è una legge nazionale, non regionale, che farebbe da battistrada al pullulare di altre leggi in altre regioni, una diversa dall’altra, come le losanghe dell’abito di Arlecchino. La laicità così interpretata dal segretario dem Bonfante è frequentemente invocata in politica per delegittimare, addirittura estromettere, la voce dei cattolici, che nella dimensione pubblica esprimono le istanze dell’umanesimo cristiano. Questa delegittimazione passa spesso dalla marginalizzazione dei credenti nel diritto alla vita e alla prevalenza delle logiche di partito («abbiamo mancato un rigore a porta vuota»), approdando alla cultura liberal/individualista dei diritti cosiddetti di “autodeterminazione".

Quanto alla libertà di coscienza il segretario del Pd veronese non riesce proprio a maneggiarla. Alla Bigon era concesso di uscire dall’aula, un esercizio “intimistico” della volontà” per salvare l’onore, anche se in questo modo sarebbe passata la legge. Peccato che per un cristiano non bastano gli Aventini, ma occorre agire politicamente per contrastare un provvedimento cui si è contrari, anche contro la volontà del gruppo, perché esiste il "peccato di omissione" anche nella cosa pubblica. Alla Bigon non è bastato il pennacchio del “not in my name». Il suo è stato un atto concreto. Questo dà al gesto della consigliera un valore di testimonianza importante per la coscienza. Forse sarebbe il caso che la componente cattolico democratica del Pd uscisse allo scoperto nel difenderla a gran voce, per sensilibizzare l’opinione pubblica, fregandosene altamente dei sondaggi - veri o presunti che siano - sbandierati in direzione da Bonfanti che parlano di una maggiranza favorevole al suicidio assistito.