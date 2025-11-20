Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
giovedì 20 novembre 2025
 
ilò caso Kessler
 

Ma la vita non è usa e getta

20/11/2025  Il richiamo del presidente della Fondazione Crocevia alla fragilità che ci unisce: il dolore come parte della condizione umana, la solitudine che acuisce la resa, il mistero che ci sorregge. «La vita è un dono: non la si può trattare come un oggetto da scartare»

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

di Giovanni Gazzaneo*

La vicenda del suicidio assistito delle sorelle Kessler ha portato a una sorta di dibattito sull'eutanasia e al diritto a togliersi la vita. Vorrei offrire ai lettori e di navigatori di Famiglia Cristiana on line le mie considerazioni, in qualità di presidente di un’organizzazione nata nel 1958 che lavora insieme alle comunità locali in tutto il mondo a progetti e campagne per l’agroecologia, la pesca artigianale, i diritti dei contadini e dei lavoratori agricoli, in fondo un modo per celebrare la vita.Ecco: questo è il punto. La vita è un dono: siamo tutti figli e nessuno si è fatto e si farà da solo. E se è un dono non posso pensare la vita nella categoria del possesso, dell’usa e getta.

Si invoca - anche a proposito delle gemelle Kessler -  la dignità. Ma spesso l’estrema rinuncia è legata alla solitudine, al vuoto di senso, a una malattia devastante... Quando veniamo al mondo nasciamo nel dolore di nostra madre e il nostro primo “saluto” è il pianto. Negare il dolore è negare una parte, più o meno grande, della vita di ogni uomo e ogni donna dall’alba dei tempi all’ultimo giorno. Non ho risposte per tutto e nessuno le ha. Ma non riconoscere il mistero che ci costituisce ci porta a costruire un mondo e delle relazioni sempre meno umane e a vedere noi stessi come cosa tra le cose: se siamo rotti, se non siamo all’altezza allora ci buttiamo via (o siamo buttati via). La vita non è uno spettacolo che finisce quando le luci della ribalta vengono spente. Credo nella sacralità e nell’inviolabilità della vita. E non solo a certe condizioni, ma sempre».
*presidente di Fondazione Crocevia

WhatsApp logo
Segui il nostro canale WhatsApp
Notizie di valore, nessuno spam.
ISCRIVITI
Segui il Giubileo 2025 con Famiglia Cristiana
 
 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 