Ma la vita non è usa e getta

di Giovanni Gazzaneo*

La vicenda del suicidio assistito delle sorelle Kessler ha portato a una sorta di dibattito sull'eutanasia e al diritto a togliersi la vita. Vorrei offrire ai lettori e di navigatori di Famiglia Cristiana on line le mie considerazioni, in qualità di presidente di un’organizzazione nata nel 1958 che lavora insieme alle comunità locali in tutto il mondo a progetti e campagne per l’agroecologia, la pesca artigianale, i diritti dei contadini e dei lavoratori agricoli, in fondo un modo per celebrare la vita.Ecco: questo è il punto. La vita è un dono: siamo tutti figli e nessuno si è fatto e si farà da solo. E se è un dono non posso pensare la vita nella categoria del possesso, dell’usa e getta.

Si invoca - anche a proposito delle gemelle Kessler - la dignità. Ma spesso l’estrema rinuncia è legata alla solitudine, al vuoto di senso, a una malattia devastante... Quando veniamo al mondo nasciamo nel dolore di nostra madre e il nostro primo “saluto” è il pianto. Negare il dolore è negare una parte, più o meno grande, della vita di ogni uomo e ogni donna dall’alba dei tempi all’ultimo giorno. Non ho risposte per tutto e nessuno le ha. Ma non riconoscere il mistero che ci costituisce ci porta a costruire un mondo e delle relazioni sempre meno umane e a vedere noi stessi come cosa tra le cose: se siamo rotti, se non siamo all’altezza allora ci buttiamo via (o siamo buttati via). La vita non è uno spettacolo che finisce quando le luci della ribalta vengono spente. Credo nella sacralità e nell’inviolabilità della vita. E non solo a certe condizioni, ma sempre».

*presidente di Fondazione Crocevia