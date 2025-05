Mad for Science, vince il liceo Maddaloni di Caserta con un progetto sull'acqua marina per l'agricoltura

Il Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni (Caserta) si è aggiudicato il primo premio della nona edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso da Fondazione Diasorin ETS, con il progetto “Le risorse invisibili del mare” che intende isolare microrganismi dalle acque marine, studiarli e utilizzarli come biofertilizzanti nella crescita del pomodoro riccio casertano, valorizzando le risorse locali per un'agricoltura sostenibile. Il team vincitore, composto dagli studenti Giorgia Cirma, Elisabetta Di Nuzzo, Valentino Granatello, Gianluca Quintavalle, Salvatore Rossino, e coordinato dalla docente Emma Sanzari, ha ottenuto un premio del valore di 75.000 euro per potenziare il laboratorio di scienze a partire dall’anno scolastico in corso.

Secondo classificato il Liceo scientifico Majorana-Corner di Mirano (Venezia) con il progetto “DNA, piante e innovazione: la sfida per un’acqua pulita”, premiato con 45.000 euro.

Al terzo posto, l’Istituto tecnico agrario Carlo Gallini di Voghera (Pavia)], con il progetto “Foglie in Fermento - Dalla Natura all'Energia”, che ha ricevuto un premio di 30.000 euro.

Il Liceo scientifico Piero Martinetti di Caluso (Torino), l’Istituto tecnico tecnologico Luigi Dell’Erba di Castellana Grotte (Bari), il Liceo scientifico Antonio Vallone di Galatina (Lecce), il Liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Jesi (Ancona) e l’Istituto tecnico tecnologico Da Vinci-De Giorgio di Lanciano (Chieti) hanno ricevuto il Premio Finalisti del valore di 10.000 euro ciascuno, come riconoscimento per l’eccellente lavoro svolto.

È l'iniziativa con cui Fondazione Diasorin vuole supportare la passione per la scienza nei giovani all'interno dell'ambiente scolastico. La Challenge Mad for Science 2025, aperta ai Licei scientifici, ai Licei classici con percorso di Biologia con curvatura biomedica e agli Istituti tecnici, si è svolta giovedì scorso a Torino, coinvolgendo gli 8 migliori istituti selezionati tra oltre 140 scuole provenienti da tutta Italia.

I team finalisti hanno superato rigorose selezioni e hanno presentato progetti innovativi sul tema “Risorse naturali e salute. Come la ricerca biotecnologica ci aiuta a salvaguardare persone e ambiente” aggiudicandosi un montepremi totale di 200 mila euro.

A valutare i progetti finalisti, una Giuria d’eccezione composta da: Francesca Pasinelli, Presidente di Giuria della finale, nonché Presidente di Fondazione Diasorin ETS e Consigliere di amministrazione di Fondazione Telethon ETS; Irene Bozzoni, Professore ordinario di Biologia molecolare presso l’Università La Sapienza di Roma e Senior Researcher all’Istituto Italiano di Tecnologia; Raffaella Di Micco, Group Leader presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica di Milano e Professore associato di Patologia generale alla Scuola Superiore IUSS di Pavia; Silvia Giordano, Professore ordinario di Istologia presso l’Università di Torino e Direttore del Laboratorio di Biologia molecolare del Cancro presso l’IRCCS di Candiolo e Ruggero Pardi, Professore ordinario di Patologia generale presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

«La qualità e l’originalità dei progetti che ogni anno ci vengono presentati confermano il valore dei giovani talenti italiani e lo straordinario entusiasmo delle scuole – ha dichiarato Francesca Pasinelli, Presidente di Fondazione Diasorin, Presidente di Giuria e Consigliere di amministrazione di Fondazione Telethon. - Mad for Science si propone come un trampolino di lancio per una cittadinanza scientifica nuova, consapevole e appassionata. Il progetto presentato dal Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni si è distinto per l’innovazione dell’approccio e la solidità del disegno sperimentale. Il traguardo della decima edizione nel 2026 rappresenterà un momento importante per celebrare il percorso condiviso con le scuole e per intraprendere nuove sfide educative».

Il Concorso Mad for Science è riconosciuto dal ministero dell’Istruzione e del Merito come iniziativa di Valorizzazione delle eccellenze e rappresenta uno degli strumenti più significativi attraverso cui la Fondazione promuove una didattica scientifica innovativa e orientata al futuro. Inoltre, Fondazione Diasorin ETS è accreditata dallo stesso Ministero come Ente formatore per il triennio 2025/2027, a conferma della qualità e del valore dei percorsi dedicati a studenti e insegnanti.

L’edizione di quest’anno costituisce anche la tappa iniziale del percorso che porterà Fondazione Diasorin ETS a celebrare i 10 anni del Concorso, con un programma mirato di attività che vedranno il loro culmine nel maggio 2026.

Con nove edizioni all’attivo, Mad for Science ha coinvolto finora oltre 600 scuole in tutta Italia e investito più di 1,5 milioni di euro nella promozione della cultura scientifica.

Le precedenti edizioni del concorso sono state vinte rispettivamente dal Liceo scientifico G. Terragni di Olgiate Comasco (2024), dal Liceo scientifico G. Galilei di Catania (2023), dal Liceo scientifico E. Segrè di Mugnano di Napoli (2022), dal Liceo scientifico Salesiano Valsalice di Torino (2021), dal Liceo scientifico F. Buonarroti di Pisa (2020), dal Liceo Ariosto Spallanzani di Reggio Emilia (2019), dall’Istituto Statale A. Monti di Asti (2018) e dall’Istituto di Istruzione Superiore Pellati di Nizza Monferrato (AT) (2017).