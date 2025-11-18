Il lavoro delle mamme sui nuovi Euro?

E se la banconota da 5 euro mostrasse una mamma che porta il suo bambino in bicicletta? Quella da 10, una mamma che culla un neonato, innaffia i fiori, sistema la casa. Quella da 20, una mamma che lavora al pc, ma poi rientra a casa, fa la spesa, porta a spasso il cane. E così anche per i tagli maggiori, quelli da 50, 100 e 200: cosa succederebbe se gli euro, invece di monumenti, rappresentassero lo straordinario lavoro di cura, silenzioso, non pagato, che ogni donna compie ogni giorno? Quanto valore, culturale e politico, potrebbe avere questa scelta per le popolazioni della zona euro?

Se lo sono chiesti i rappresentanti di Make Mothers Matter (Fai che le madri contino), letteralmente!), una ong internazionale che dal 1947 si impegna in azioni di ricerca, supporto e advocacy a favore delle donne e madri in Europa e nel mondo. Il 14 novembre a Parigi l’organizzazione ha lanciato The Momney Project, un’espressione che fonde “mom” e “money” per veicolare un'audace campagna di sensibilizzazione (di cui è possibile vedere il video a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ImiDthhnBkc ) che propone che le madri appaiano sulle banconote degli euro: un simbolo potente del loro contributo essenziale ma troppo spesso invisibile fornito alla società.

E in effetti il momento è quello giusto: per la prima volta dal 2002, la BCE guidata da Christine Lagarde ha lanciato un’iniziativa per ridisegnare gli euro: la famosa serie “Europa”, composta di illustrazioni di archi, ponti, vetrate appartenenti a diverse epoche e stili (ma non riferite a monumenti reali per evitare imbarazzi politici), dovrà essere sostituita esplorando come il denaro possa incarnare meglio i nostri valori sociali e umani. Per farlo, la BCE sta interpellando le popolazioni e ha invitato i designer di vari paesi a candidare dei nuovi progetti (e dagli ultimi aggiornamenti, i filoni prescelti sono stati “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, ma tant’è). Nel corso dell’anno la Banca centrale europea ha istituito una commissione giudicante e organizzato un concorso grafico a seguito del quale, nel 2026, il Consiglio direttivo selezionerà i disegni definitivi.