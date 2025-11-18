Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

martedì 18 novembre 2025
 
LA PROVOCAZIONE
 

Il lavoro delle mamme sui nuovi Euro?

18/11/2025  E se la banconota da 5 euro mostrasse, invece dei monumenti, una mamma che porta il suo bambino in bicicletta? Quella da 10, una mamma che culla un neonato? Per la prima volta dal 2002, la BCE guidata da Christine Lagarde ha lanciato un’iniziativa per ridisegnare la nostra moneta. L'organizzazione Make Mothers Matter ha deciso di rispondere così a questo invito per sostenere l'importante lavoro di cresere un figlio. (Benedetta Verrini - Cisf)

E se la banconota da 5 euro mostrasse una mamma che porta il suo bambino in bicicletta? Quella da 10, una mamma che culla un neonato, innaffia i fiori, sistema la casa. Quella da 20, una mamma che lavora al pc, ma poi rientra a casa, fa la spesa, porta a spasso il cane. E così anche per i tagli maggiori, quelli da 50, 100 e 200: cosa succederebbe se gli euro, invece di monumenti, rappresentassero lo straordinario lavoro di cura, silenzioso, non pagato, che ogni donna compie ogni giorno? Quanto valore, culturale e politico, potrebbe avere questa scelta per le popolazioni della zona euro?

 

Se lo sono chiesti i rappresentanti di Make Mothers Matter (Fai che le madri contino), letteralmente!), una ong internazionale che dal 1947 si impegna in azioni di ricerca, supporto e advocacy a favore delle donne e madri in Europa e nel mondo. Il 14 novembre a Parigi l’organizzazione ha lanciato The Momney Project, un’espressione che fonde “mom” e “money” per veicolare un'audace campagna di sensibilizzazione (di cui è possibile vedere il video a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=ImiDthhnBkc ) che propone che le madri appaiano sulle banconote degli euro: un simbolo potente del loro contributo essenziale ma troppo spesso invisibile fornito alla società.

 

E in effetti il momento è quello giusto: per la prima volta dal 2002, la BCE guidata da Christine Lagarde ha lanciato un’iniziativa per ridisegnare gli euro: la famosa serie “Europa”, composta di illustrazioni di archi, ponti, vetrate appartenenti a diverse epoche e stili (ma non riferite a monumenti reali per evitare imbarazzi politici), dovrà essere sostituita esplorando come il denaro possa incarnare meglio i nostri valori sociali e umani. Per farlo, la BCE sta interpellando le popolazioni e ha invitato i designer di vari paesi a candidare dei nuovi progetti (e dagli ultimi aggiornamenti, i filoni prescelti sono stati “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”, ma tant’è). Nel corso dell’anno la Banca centrale europea ha istituito una commissione giudicante e organizzato un concorso grafico a seguito del quale, nel 2026, il Consiglio direttivo selezionerà i disegni definitivi.

Make Mothers Matter ha deciso di rispondere a questo invito: «Applaudiamo tutte le iniziative che mirano a cambiare mentalità e costruire una società più giusta», ha detto la presidente Anne-Claire de Liedekerke. La ong ha così incaricato sei illustratrici, tutte madri, per dare vita al progetto: si tratta di Adolie Day, Virginie, Kypriotis, Alice Hoffman, Aurore Petit, Meroo Seth e Maëlys Chay. Donne, madri, professioniste di diversi Paesi che hanno prodotto ciascuna un design per un diverso taglio delle banconote: si parte dai 5 euro, che illustra tutte le attività di organizzazione e supervisione che le madri compiono nel tempo libero, poi i 10 euro che mettono a tema la cura della casa e le attività domestiche, i 20 euro il delicato equilibrio tra vita e lavoro, i 50 euro l’ascolto e il supporto quotidiano, i 100 euro l’educazione e l’aiuto nello studio, infine i 200 euro la cura, come attività generale di attenzione e supporto, che genera in ciascuno tanto senso di benessere.

 

Attività, queste, universalmente condivise da tutte le donne europee (e del mondo), che hanno peso e valore: Make Mothers Matter ricorda che ogni donna dedica circa 4 ore e 18 minuti del suo tempo giornaliero a lavori di cura non pagati. Se venissero retribuite, le ore dedicate al lavoro di cura a livello globale sarebbero pari a 10.000 miliardi di euro all'anno. Secondo gli economisti, il lavoro di cura non retribuito rappresenta fino al 40% del PIL in alcuni Paesi. "La cura non è una questione privata, ma una responsabilità collettiva, che padri, aziende e governi devono abbracciare pienamente", sottolinea Make Mothers Matter.

 

Probabilmente non ci sono molte chance perché le madri diventino le icone delle nuove banconote: fiumi e cultura sono già stati messi in pista dalla BCE come possibili temi. La concorrenza culturale di Beethoven è troppo forte, e così quella di Cervantes o Marie Curie (ma, viene da dire con una battuta, dove sarebbe un genio senza una mamma che lo accudisce e lo fa studiare?).

 

Per saperne di più sul movimento e partecipare, in modo che un’iniziativa “dal basso” possa rafforzare il progetto:

www.makemothersmatter.org/the-momney-project

#TheMomneyProject

 

