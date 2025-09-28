Manfredonia: la Flotilla ha un alto valore profetico

«La prospettiva ultima per i cristiani non è la sicurezza ma la Salvezza» ha detto con forza il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, nella relazione della giornata conclusiva del 56° Incontro nazionale di Studi delle Acli a Firenze. «La sicurezza, costruita dall’uomo, rischia di diventare chiusura e conflitto; la Salvezza invece è dono, si costruisce giorno per giorno nella giustizia, nel perdono, nella cura reciproca. È questo lo sguardo che serve oggi, oltre le paure, per ritessere la democrazia». Un richiamo che ha toccato anche l’attualità internazionale: «La stessa paura, tradotta in azione politica, ad alcuni fornisce solo l’occasione per demonizzare un atto dall’alto valore profetico come quello della Flotilla, invece di sforzarsi di riconoscerne il valore e offrire mediazione, come hanno fatto i cardinali Zuppi e Pizzaballa e il presidente Mattarella». Nelle sue parole anche un monito sulla corsa globale al riarmo: «Difendere la pace con la guerra è un paradosso che consegna debiti e insicurezza alle nuove generazioni. La pace, invece, è pienezza di vita e richiede politiche di giustizia sociale, lavoro dignitoso e cooperazione internazionale». E ha aggiunto: «Partiamo dalla pace per custodire la pace e facciamo politiche adatte a questo, non partiamo dalla guerra, dalle armi, giustificandoci con l’idea di costruire la pace in un secondo momento»

Un Incontro che parte dall’Europa

Il cammino si era aperto il 25 settembre con i saluti istituzionali della sindaca Sara Funaro e i contributi di Maurizio Ferrera, Maurizio Ambrosini, Juan Fernando López Aguilar e Anna Diamantopoulou, che hanno sottolineato i rischi delle nuove disuguaglianze e delle derive sovraniste. «La democrazia – ha ricordato la Vicepresidente nazionale, Raffaella Dispenza – non è solo un sistema di regole, ma un tessuto di relazioni che richiede cura e responsabilità. Stiamo vivendo un’epoca di faglia, un cambiamento d’epoca che mette in discussione la promessa stessa della democrazia». Di fronte a crisi ambientali, sociali e geopolitiche, la Dispenza ha invitato a contrastare la “società dell’angoscia” con una “società della speranza”, costruendo nuove pratiche di partecipazione, di prossimità, di comunità, capaci di rigenerare la politica.