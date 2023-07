Maratea, pignorato il conto della scuola delle suore

«Non era mai accaduto. Ancor prima della pronuncia della Cassazione, non obbligato a farlo -trattandosi di provvedimenti tutt'al più di carattere discrezionale - il sindaco di Maratea Daniele Stoppelli finisce per mettere in ginocchio l’unica scuola dell’infanzia del suo comune. Il provvedimento è solo l'ultimo atto di una battaglia giudiziaria nata dalla richiesta del Comune di ottenere l'Imu dall'Istituto appartenente ad una congregazione religiosa che la ritiene non dovuta. Il primo cittadino “ha inopinatamente pignorato e bloccato il conto corrente dell’Istituto De Pino, azzerando l’attività della scuola materna».

È quanto denuncia in un comunicato il presidente Fism (Federazione italiana scuole materne) della Basilicata, Edmondo Soave, che ha ricevuto la solidarietà del presidente nazionale della Fism, Giampiero Redaelli il quale è subito sceso in campo a fianco dei responsabili territoriali della Fism, dei gestori – le suore della Congregazione del Monte Calvario - nonché dei genitori preoccupati per la continuità del servizio.

Nel frattempo, proprio le famiglie, le suore, e i vertici della Fism (che in Italia rappresenta circa novemila realtà educative, frequentate da circa mezzo milione di bambini dove lavorano oltre quarantamila persone fra educatrici e addetti), hanno dato incarico al loro legale di tutelare i diritti della scuola e chiesto al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, la convocazione di un tavolo con il Garante dell’Infanzia della Regione Basilicata, Vincenzo Giuliano.

La comunicazione è stata data nel corso di un’ assemblea convocata d’urgenza dal legale rappresentante dell'istituto, Francesco Billari, secondo il quale, il pignoramento del conto comporta ora l’impossibilità di pagare i fornitori e gli stipendi di giugno ai dipendenti della scuola, mettendo a rischio la stessa permanenza in loco delle suore