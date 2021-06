Matera, il G20 nella città del pane e dell’acqua per un mondo in comunione fraterna

Si ritrovano a Matera a partire da stamattina i ministri degli Affari esteri e dello Sviluppo dei Paesi del G20. Tra i temi il multilateralismo, l’Africa, la sicurezza alimentare e i problemi dei paesi più poveri. A loro ha scritto ieri l’arcivescovo di Matera-Irsina, monsignor Antonio Caiazzo, dando il benvenuto nella città che «vi accoglie con attenzione, riponendo in voi attese e speranze». Matera, «malgrado abbia vissuto periodi di grande decadenza – scrive il presule - conscia del suo passato glorioso, ha sempre trovato linfa vitale per rialzarsi e costruire nuove primavere fino ad essere Capitale Europea della Cultura 2019».

Monsignor Caiazzo, in occasione della festa del Corpus Domini, si era augurato che il G20 «abbia il volto eucaristico. E se non vogliamo usare il linguaggio cristiano diciamo: siamo tutti figli della stessa terra, abitiamo sotto lo stesso cielo». Da Matera, «città del pane e dell’acqua, possa ripartire - scrive - la speranza per il mondo intero spezzando e condividendo lo stesso pane, lo stesso vaccino soprattutto per i Paesi più poveri, allargando gli orizzonti dell’amore e della fraternità: il nostro mare non continui ad essere un cimitero per persone senza più nome».