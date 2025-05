Mattarella ai giovani magistrati: "Rigore e professionalità miglior risposta ad attacchi strumentali"

Parla ai giovani magistrati in tirocinio accolti al Quirinale il 28 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma non solo a loro. Parla al Paese, ai cittadini, per ricordare quale bene rappresenti la salvaguardia della giurisdisizione della interferenze esterne, ma parla anche alle istituzioni che non mancano di questi tempi in Italia e altrove di mostrare la propria insofferenza nei confronti della magistratura e dei suoi poteri, doveri di controllo. I riferimenti all’attualità nel discorso sono tanti, sempre in punta di penna, impliciti, ma chiari.

«È la prima volta», esordisce Mattarella, in un discorso densissimo «che a questo incontro prende parte un numero così alto di nuovi magistrati: segno dell’esigenza di assicurare efficienza e garanzia di giustizia, affidate dalla Costituzione alla Magistratura sia giudicante che requirente. L’unità della formazione - iniziale e permanente - rappresenta un elemento centrale della comune professionalità».

Fa riflettere il riferimento ll’unità della formazione per la comune professionalità della magistratura giudicante e requirente. Il pensiero di chi ascolta corre tra le righe alla legge in discussione sulla separazione delle carriere, che nei prossimi giorni andrà in aula, con il «canguro» ossia con un taglio netto degli emendamenti per accelerare, pur trattandosi di riforma costuzionale che richiederebbe largo consenso e che intende imporre all’aspirante magistrato la scelta alternativa tra la carriera giudicante e quella requirente, istituzionalizzando concorsi diversi e ad hoc.

«La nostra Costituzione – nel lungimirante e prezioso sistema istituzionale che ha disegnato -», continua il presidente, «persegue l’obiettivo di mantenere l’equilibrio tra i vari poteri dello Stato, assegnando all’Ordine giudiziario la tutela dei diritti fondamentali di ciascuno. Nessun potere dello Stato – nessuno - è immune da vincoli e controlli. La stessa sovranità popolare viene esercitata “nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione”, come questa dispone nel suo primo articolo».

Anche qui si coglie che lo sguardo va al di là della platea che lo ascolta. Non è infrequente sentire da parte degli esecutivi in questo momento storico affermazioni di insofferenza verso il controllo della giurisdizione, accade in Italia, accade ancor più negli Stati Uniti, ogni volta che una decisione giudiziaria non è in linea con i desiderata della maggioranza che governa.

«Lo ius dicere», continua Mattarella facendo riferimento all’etimo della parola giurisdizione, «costituisce espressione di un sapere che non si esaurisce nel dato tecnico-giuridico e, di conseguenza, non potrebbe mai essere affidato a sistemi di intelligenza artificiale. La decisione giudiziale è destinata, infatti, a incidere sulle persone e sulla realtà e, intervenendo in situazioni talora drammatiche. Alla Magistratura spetta applicare le norme vigenti individuando la soluzione adeguata alle peculiarità della singola questione, così da rispondere alle esigenze di giustizia. L’indispensabile ricerca della soluzione appropriata deve, ovviamente - in ogni caso - trovare saldo ancoraggio nella legge». Con la sensibilità che è propria del giudice costituzionale, il Presidente mette in guardia i giovani magistrati, ricordando loro l’ancoraggio alla legge e il suo primato, dal rischio di interpretazioni creative, ma anche dal pericolo speculare di una magistratura adagiata su un burocratismo disincarnato che si limiti ad applicare norme scordando le vite dietro di esse.

In tema di imparzialità, il presidente usa l’aggettivo ‘inderogabile’ e afferma: «la nostra Costituzione assicura alla magistratura indipendenza e autonomia affinché possa decidere in modo imparziale, senza influenze o condizionamenti, anche derivanti da eventuali pregiudizi personali». Non manca di ricordare che: «L’appartenenza all’Ordine giudiziario impone un alto senso di responsabilità, dalla cui osservanza dipende, in ampia misura, la credibilità della stessa funzione giudiziaria.

L’esercizio rigoroso del senso di responsabilità è, quindi, un risvolto necessario dell’indipendenza e autonomia della magistratura, che esige qualificazione professionale, rispetto puntuale della deontologia, irreprensibilità dei comportamenti individuali. Giudici e pubblici ministeri hanno, dunque, il dovere di essere e di apparire – apparire ed essere - irreprensibili e imparziali, in ogni contesto (anche nell’uso dei social media); con la consapevolezza che, nei casi in cui viene - fondatamente - posto in discussione il comportamento di un magistrato, ne può risultare compromessa la credibilità della magistratura. Rigore morale e professionalità elevata sono la risposta più efficace ad attacchi strumentali intentati per cercare di indebolire il ruolo e la funzione della giurisdizione e di rendere inopportunamente alta la tensione tra le istituzioni». Significativi del momento storico quel «fondatamente» a lasciare intendere che occorre mettersi al riparo dal dare pretesti a critiche fondate, ma che ve ne sono anche di infondate. Sono in molti ad aver colto in quel riferimento esplicito agli «attacchi strumentali» una elegante tirata d’orecchie a pochi giorni dalle parole del sottosegretario alla giustizia Delmastro che a un convegno ha parlato di «magistrati che parlano come mafiosi» e agitato la separazione delle carriere come «riforma che avrà un effette devastante contro le toghe rosse».

«La condizione di legittimazione dell’Ordine giudiziario» spiega ancora Mattarella, «risiede anzitutto nella fiducia che i cittadini nutrono nei confronti della giustizia. Questa fiducia non va confusa con consenso popolare sulle sue decisioni. Nel giudizio l’accertamento dei fatti e l’affermazione del diritto devono avvenire – ripeto - senza subire alcuna influenza o ricercare approvazioni esterne. Anche per questo è necessario che i provvedimenti giudiziari siano correttamente motivati, in maniera tale da consentirne la valutazione a opera delle parti, del giudice dell’impugnazione, dell’intera collettività. La stessa decisione giudiziale, infatti, non è espressione di un potere assoluto: è sottoposta a verifiche, a controlli, a riesami, per garantirne la conformità all’ordinamento e alle sue leggi». Nella scelta delle parole si leggono accorti riferimenti alle sedi opportune nelle quali le decisioni giudiziarie vanno discusse e impugnate, un modo raffinato ma chiaro di sfilarle al tribunale della piazza, anche politica.

Nel citare l’importanza della prevedibilità delle decisioni e il ruolo della Cassazione per l’uniforme interpretazione del diritto, Mattarella cita le fonti del diritto e «il compito di orientamento delle Corti europee». Mentre proprio la Corte di giustizia europea è finita di recente quanto i giudici nazionali sotto attacco proprio in Italia per decisioni in tema di diritto d’asilo e Paesi sicuri.

Dopo aver predicato ai magistrati «profonda conoscenza, capacità di ascolto, prudenza», il Presidente cita «il Consiglio superiore della magistratura, come struttura portante del nostro sistema costituzionale». Una struttura che la riforma sulla separazione vorrebbe dividere in due.

Umiltà, senso della misura, e impegno, sono i ferri del mestiere, che Mattarella iindica a giudici sia come pubblici ministeri». Non sfugge il fatto che li nomini ancora una volta insieme, ed è la terza volta nel discorso, indicando a entrambi la strada delle medesime qualità umane e professionali.