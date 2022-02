Mattarella II, parole di risolutezza e di speranza: il discorso è un appello alla coesione

Quello che si presenta al Parlamento in seduta comune per il giuramento e il discorso d’insediamento del suo secondo mandato è un Sergio Mattarella come sempre pacato, ma anche con una nota di risolutezza che gli appartiene solo nei momenti gravi: non ha l’accenno di sorriso timido né l’attimo di emozione tradita nelle prime parole a elezione appena annunciata, se non nel momento in cui fa segno di cessare l’applauso interminabile che accompagna il suo ingresso in aula e che rende difficile a Roberto Fico, presidente della Camera, l’avvio della cerimonia del giuramento. Parla chiaro come sempre, il presidente: frasi brevi comprensibili a tutti, senza oscurità né ambiguità, a uso del popolo sovrano che ascolta in diretta televisiva, secondo una cifra che nel primo settennato abbiamo imparato a conoscere, fin dal primo giorno.

IL RIFERIMENTO ALLA RIELEZIONE: "GIORNI TRAVAGLIATI ANCHE PER ME" Un discorso però più lungo di quello del primo insediamento, segno del bisogno di fissare alcuni punti, tutti proiettati al futuro, ma che hanno radici nel recentissimo passato che ha prodotto una rielezione, cui non può non dedicare le primissime parole: «Signori parlamentari e delegati regionali, il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni hanno fatto la loro scelta. È per me una nuova chiamata - inattesa - alla responsabilità; alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. (...) Adempirò al mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà, e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi. (...) Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani (...). E, in particolare, a quelli più in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese impegnato a uscire da una condizione di grandi difficoltà», l’accenno è con ogni evidenza ai fondi del Pnrr, per cui uno stallo istituzionale a tempo indefinito avrebbe potuto rappresentare un pericolo, in quanto segnale di instabilità a mancanza di affidabilità e garanzie. «Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana», parole cui aggiunge a braccio, «giorni travagliati anche per me. È questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio impegno di Presidente della nostra Repubblica nell'assolvimento di questo nuovo mandato».

LE SFIDE DEL PAESE E L'OMAGGIO AI SANITARI Riprende il filo delle prime parole pronunciate appena rieletto: il richiamo alle urgenze sanitaria economica e sociale che il Paese è chiamato ad affrontare. In particolare riguardo alla pandemia: «Non sono consentite disattenzioni», dice. È un discorso, risoluto si diceva, ma non pessimista, partire da una certezza ribadita: «L'Italia è un grande Paese. Lo spirito di iniziativa degli italiani (...) lo straordinario impegno delle nostre imprese, le scelte delle istituzioni ci hanno consentito di ripartire», ma la ripresa per non risultare effimera ha bisogno «un salto di efficienza del sistema-Paese». Davanti alle nuove difficoltà che si presentano, «l’aumento del prezzo dell’energia», il momento in cui «l'agenda politica è in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea. L'Italia è al centro dell'impegno di ripresa dell'Europa. Siamo i maggiori beneficiari del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l'economia all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, nell'ambito della transizione ecologica e digitale» l’appello è al «dinamismo e allo sforzo comune». «L'esempio ci è stato dato da medici e operatori sanitari». È questo del tributo ai sanitari il punto di un discorso più volte interrotto dall’apprezzamento dell’aula in cui l’applauso sembra non voler finire più.

UN'ITALIA PIÙ GIUSTA E MODERNA «Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire, in questi prossimi anni, l'Italia del dopo emergenza. Un'Italia più giusta, più moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano. Un Paese che cresca in unità», meno diseguale, più consapevole del valore del proprio territorio «impegnata nella tutela dell'ambiente». Una Repubblica capace di riannodare il patto costituzionale tra gli italiani e le loro istituzioni libere e democratiche (...) Rafforzare l'Italia significa anche, metterla in grado di orientare il processo per rilanciare l'Europa, affinché questa divenga più efficiente e giusta; (...) Chiaro l’accenno alla crisi ucraina: «Da molti decenni i Paesi europei possono godere del dividendo di pace, concretizzato nell'integrazione europea e accresciuto dal venir meno della Guerra fredda. Non possiamo accettare che ora, senza neppure il pretesto della competizione tra sistemi politici ed economici differenti, si alzi nuovamente il vento dello scontro; in un continente che ha conosciuto le tragedie della Prima e della Seconda guerra mondiale. Dobbiamo fare appello alle nostre risorse e a quelle dei paesi alleati e amici affinché le esibizioni di forza lascino il posto al reciproco intendersi, affinché nessun popolo debba temere l'aggressione da parte dei suoi vicini. I popoli dell'Unione Europea devono esser consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno ai processi di stabilizzazione e di pace nel martoriato panorama mediterraneo e medio-orientale».

TEMPESTIVITÀ NEL RISPETTO DEI PERCORSI DI GARANZIA DEMOCRATICA Nel ringraziare il Governo non manca di ricordargli con grande chiarezza il bisogno di non sacrificare alla tempestività il «rispetto dei percorsi di garanzia democratica» e la centralità del Parlamento: «L'esigenza di governare i cambiamenti sempre più rapidi richiede risposte tempestive. Tempestività che va comunque sorretta da quell'indispensabile approfondimento dei temi che consente puntualità di scelte. (...) Poteri economici sovranazionali, tendono a prevalere e a imporsi, aggirando il processo democratico. Su un altro piano, i regimi autoritari o autocratici rischiano ingannevolmente di apparire, a occhi superficiali, più efficienti di quelli democratici, le cui decisioni, basate sul libero consenso e sul coinvolgimento sociale, sono, invece, ben più solide ed efficaci. (...) Per questo è cruciale il ruolo del Parlamento, come luogo della partecipazione. (...). Non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire. Ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia. (...) La forzata compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi. Appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione». Ricorda ai partiti il proprio compito: «rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso». Invoca l’incoraggiamento alla partecipazione, in particolare dei giovani.

LA CREDIBILITÀ DELLA GIUSTIZIA L'IMPORTANZA DELLA CULTURA Il saluto alle magistrature è l’occasione per mettere punti fermi sul “divisivo” tema della giustizia: «mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per troppo tempo è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività. Nella salvaguardia dei principi, irrinunziabili, di autonomia e di indipendenza della Magistratura - uno dei cardini della nostra Costituzione - l'ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della Magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità, come richiesto a buon titolo dai cittadini. È indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento «La Magistratura e l'Avvocatura sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi, facendo recuperare appieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia, allineandola agli standard europei». Dopo aver ricordato il corpo diplomatico Sergio Mattarella rivolge il proprio saluto «ai numerosi connazionali presenti nelle più diverse parti del globo va il mio saluto affettuoso, insieme al riconoscimento per il contributo che danno alla comprensione dell'identità italiana nel mondo. A Papa Francesco, al cui magistero l'Italia guarda con grande rispetto, rivolgo i sentimenti di gratitudine del popolo italiano. Un messaggio di amicizia invio alle numerose comunità straniere presenti in Italia». Un lungo passaggio è dedicato alla cultura, che «non è il superfluo: è un elemento costitutivo dell'identità italiana», da preservare e sostenere (...) una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento morale e un fattore di sviluppo economico. Costruire un'Italia più moderna è il nostro compito. Ma affinché la modernità sorregga la qualità della vita e un modello sociale aperto, animato da libertà, diritti e solidarietà, è necessario assumere la lotta alle diseguaglianze e alle povertà come asse portante delle politiche pubbliche. (...). Nostro compito - come prescrive la Costituzione - è rimuovere gli ostacoli».