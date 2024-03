Mattarella: "Impegno a rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione, ovunque si manifestino"

«A trent’anni dall’agguato mortale che spezzò le vite di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin», si legge nella dichiarazione diffusa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, «il loro ricordo è presente come nei giorni drammatici in cui la terribile notizia da Mogadiscio piombò sul nostro Paese. Erano giornalisti di valore alla ricerca in Somalia di verifiche e riscontri su una pista che avrebbe potuto portare a svelare traffici ignobili. Le Medaglie d’oro al Merito Civile, di cui Alpi e Hrovatin sono stati insigniti, testimoniano il valore che la Repubblica riconosce alla loro opera. Un prezzo pagato nell’esercizio di un diritto, quello all’informazione, che è un presidio essenziale alla libertà di tutti e un pilastro su cui si regge la vita democratica. Gli assassini e i mandanti sono ancora senza nome e senza volto dopo indagini, depistaggi, ritrattazioni, processi finiti nel nulla. È una ferita che riguarda l’intera società. Le Istituzioni sanno che non ci si può mai arrendere nella ricerca della verità. Il valore dell’autonomia della stampa libera è sotto attacco in tante parti del mondo. Molti giornalisti pagano con la vita la loro indipendenza dai poteri, la loro ricerca di verità. Il ricordo di Alpi e Hrovatin suona anche impegno, a rimuovere gli ostacoli alla libertà di informazione, ovunque si manifestino».

Secondo Cpj, il Comitato per la protezione dei giornalisti, organizzazione indipendente senza scopo di lucro, nata a New York con lo scopo di difendere la libertà di stampa e i diritti dei giornalisti in tutto il mondo, che monitora i rischi per la libertà di stampa nel mondo sono stati 99 i giornalisti uccisi nel 2023, 72 dei quali giornalisti palestinesi a Gaza. Gli altri 22 hanno perso la vita in 18 nazioni. Il numero totale dei giornalisti uccisi nel 2023 è il più alto dal 2015: il 44 per cento in più rispetto al 2022. Nel 2024 sono già 18 i giornalisti rimasti vittima del proprio lavoro tutti nel conflitto Israelo-Palestinese.

Secondo i dati Cpj i rischi sono costanti in Messico, Somalia e Filippine, Paesi dove la libertà di stampa è a rischio: in Messico tra il 2022 e il 2023 le morti sono passate da 13 a due nel 2023, sono molti i reporter ostacolati e minacciati. Stesso rapporto 2022/23 in Ucraina, luogo che rimane ad alto rischio. Al termine del 2023 risultavano in prigione 320 giornalisti nel mondo: Cina, Myanmar, Bielorussia, Russia i Paesi più a rischio. Attualmente risultano dispersi nel mondo di cui 16 in Messico, 9 in Iraq, 8 in Libano, 7 in Russia. Anche in Ucraina sono diminuite le morti dei reporter nel corso del 2023. Due, a fronte delle 13 del 2022. Ciononostante, i giornalisti in Ucraina rimangono ad alto rischio e all’inizio del 2024 si sono già verificati attacchi missilistici che hanno ferito i reporter.

Altri tipi di minacce, molto contemporanee accanto a quelle tradizionali, pendono sulla libertà di informazione. Alcune hanno a che fare con l'avanzata tecnologica e con l'Intelligenza artificiale: Cristophe Deloire, Segretario generale della RSF, commentando i dati del 21° rapporto dell'indice che misura la libertà di stampa nel mondo, nel maggio scorso, affermava: «Il World Press Freedom Index mostra un’enorme volatilità delle situazioni, con forti rialzi e ribassi e cambiamenti senza precedenti, come l’ascesa di 18 posizioni del Brasile e la caduta di 31 posizioni del Senegal. Questa instabilità è il risultato di una maggiore aggressività da parte delle autorità in molti paesi e crescente animosità nei confronti dei giornalisti sui social media e nel mondo fisico. La volatilità è anche la conseguenza della crescita dell‘industria dei contenuti falsi, che produce e distribuisce disinformazione e fornisce gli strumenti per produrla. E ora l’intelligenza artificiale sta digerendo questi stessi contenuti e rigurgitandoli sotto forma di sintesi violando i principi di rigore e affidabilità».