Medici di base costretti alle mascherine fai da te

Una coppia di medici di base di Fabriano, che vuole rimanere anonima, ha denunciato l’inadeguatezza dei presidi di protezione dal Coronavirus che sono stati loro forniti. Si tratta infatti di semplici mascherine chirurgiche che non evitano l’eventuale contagio. Presi dalla disperazione, pur non convinti dell’efficacie del loro stratagemma, hanno provato a potenziare le mascherine con l’aggiunta di assorbenti femminili. La moglie, 67 anni, ha uno studio con il massimo dei pazienti consentiti, e il marito, 70 anni, da pochi mesi in pensione, in questo frangente di emergenza ha deciso di affiancarla. A denunciare la cosa il figlio avvocato, che ha provato anche ad allertare la Protezione civile e la Regione. «Trovo scandaloso», dichiara a Famiglia cristiana, giornale che è di casa da sempre nella famiglia di Fabriano, «che i medici di base che stanno svolgendo un ruolo cruciale in questo momento siano sprovvisti di strumenti adeguati per difendersi. Mi ricorda quello che successe ai nostri soldati nelle guerre mondiali mandati al fronte mal equipaggiati. Così molti medici si sono ammalati, qualcuno è morto». Le Marche sono una delle regioni più colpite, e anche a Fabriano si sono registrati 25 casi positivi, con due decessi all’ospedale locale. «Dopo una febbrile ricerca di mascherine idonee, le ffp3, forse i miei genitori hanno trovato un collega medico che gliele può fornire. Ma nel frattempo, anche stamattina sono usciti per andare a lavorare con le loro mascherine di fortuna».