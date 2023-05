Mengoni vince il premio come miglior compositore. La scaletta dell'Eurovision song contest

Marco Mengoni, che presenta la canzone vincitrice di Sanremo “Due Vite”, sarà l'undicesimo artista in scaletta a esibirsi. In attesa della gara è arrivata la notizia che ha vinto il premio come miglior composizione che viene assegnato dagli autori di Eurovision. Quando aveva vinto la finale sanremese aveva dichiarato che dedicava la vittoria «a tutte le donne che hanno partecipato al Festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco». Nato 34 anni fa a Ronciglione, in provincia di Viterbo, nel Lazio, Mengoni aveva già partecipato a Sanremo nel 2010 con il brano Credimi ancora, giungendo terzo, e nel 2013, vincendo con L'essenziale.

Questa sera ad aprire la gara sarà l'Austria, a chiuderla il Regno Unito. In tutto 26 i finalisti in gara: ai Big Five e all'Ucraina, infatti si aggiungono i 20 cantanti selezionati durante la prima e la seconda semifinale. A commentare la diretta dall'Italia saranno Mara Maionchi, Gabriele Corsi e Kaze, che prende il posto dopo due anni di Carolina Di Domenico e annuncerà i voti per l'Italia.

I conduttori dell'Eurovision 2023 sono Alesha Dixon, Hannah Waddingham, Julija Sanina e Graham Norton. Tra gli ospiti della finale c'è anche Mahmood, che lo scorso anno ha partecipato in coppia con Blanco.

Ecco la scaletta della finale: Austria: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?; Portogallo: Mimicat - Ai Coração; Svizzera: Remo Forrer - Watergun; Polonia: Blanka - Solo; Serbia: Luke Black - Samo Mi Se Spava; Francia: La Zarra - Évidemment; Cipro: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart; Spagna: Blanca Paloma - Eaea; Svezia: Loreen - Tattoo; Albania: Albina & Familja Kelmendi - Duje; Italia: Marco Mengoni - Due Vite; Estonia: Alika - Bridges; Finlandia: Käärijä - Cha Cha Cha; Repubblica Ceca: Vesna - My Sister's Crown; Australia: Voyager - Promise; Belgio: Gustaph - Because Of You; Armenia: Brunette - Future Lover.

A seguire: Moldavia: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna; Ucraina: Tvorchi - Heart of Steel; Norvegia: Alessandra - Queen of Kings; Germania: Lord of the Lost - Blood & Glitter; Lituania: Monika Linkytė - Stay; Israele: Noa Kirel - Unicorn; Slovenia: Joker Out - Carpe Diem; Croazia: Let 3 - Mama ŠČ!; Regno Unito: Mae Muller - I Wrote A Song.