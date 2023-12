Michelle Hunziker e il femminicidio: «Prego la Madonna perché tocchi i cuori degli uomini violenti»

Su Maria con te, il settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, l’intervista esclusiva alla showgirl Michelle Hunziker sul tema della violenza delle donne.

L’intervista parte dagli appelli di papa Francesco in difesa delle donne, che l’artista fa sue e le rilancia riferendosi alla Vergine: «Dentro ogni donna c’è un po’ di Maria. La sua figura è una bellissima metafora per incentivare il genere maschile a rispettare quello femminile, ad amarlo senza prevaricarlo, o considerarlo un oggetto contro cui accanirsi».

Alla Madonna Michelle Hunziker rivela di essersi affidata più volte e, negli anni più recenti, a quella di Oropa a cui è devota, preoccupata per l’incolumità della primogenita Aurora, quando uno stalker minacciava di farle del male: «Prego la madre di Dio perché accarezzi i cuori di quegli uomini persi, capaci di uccidere o schiacciare le donne».

Sulle parole di papa Francesco “ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l’umanità”, commenta: «C’è bisogno di tessere fili di comunione, che contrastino i troppi fili spinati delle divisioni. E questo le madri sanno farlo… E mentre le madri donano la vita e le donne custodiscono il mondo, diamoci tutti da fare per promuoverle e proteggerle».

Non è mancato il riferimento al caso di Giulia Cecchettin: «Non è stato più o meno grave di tanti altri, ma ha avuto una grandissima ribalta mediatica, e ha colpito quindi l’intera opinione pubblica, mostrando qual è l’essenza del problema, attraverso le stesse parole dell’ex fidanzato che l’ha uccisa: “Se non è più mia, non sarà di nessuno”.

Non c’è prevenzione senza educazione: va trasmessa l’idea che il solo amore possibile è libero e luminoso. A volte noi donne, per proteggere i figli maschi, ne copriamo le manchevolezze, rendendoli fragili e spesso incapaci di accettare un rifiuto.