Migranti, tutto il potere alla Libia. E l’Italia (con l’Ue) resta a guardare

Da lungo tempo, ormai, la sorte dei migranti in Italia ha, dal punto di vista informativo, un unico attento tutore: Avvenire. Non stupisce, quindi, che proprio dal quotidiano della Cei giunga l’ennesima, preoccupante rivelazione: il Governo di Malta (Paese Ue) e quello della Libia (inteso come governo di Al-Sarraj, l’unico riconosciuto a livello internazionale) hanno firmato un memorandum d’intesa per creare, a Tripoli e La Valletta, centri di coordinamento dei pattugliamenti congiunti che i due Paesi svolgeranno per intercettare i barconi dei migranti. Di fatto, Malta e Libia si prendono in carico il Canale di Sicilia (unico limite, le acque territoriali italiane di fronte a Lampedusa), con Malta che s’impegna a potenziare la guardia costiera libica chiedendo, allo scopo, ulteriori fondi all’Unione Europea.

In pratica, una riedizione assai più cinica dell’accordo firmato con Al-Sarraj nel 2017 dal nostro premier Gentiloni (con Minniti ministro degli Interni). Perché l’accordo italiano, se non altro, si preoccupava anche della situazione al confine meridionale della Libia, quello con il Niger, da cui arriva la gran parte dei migranti che poi finiscono nei campi di detenzione o tentano la sorte sui barconi. Quelli sopravvissuti ai deserti e ai trafficanti africani, naturalmente. Mentre questo patto Libia-Malta ha un unico obiettivo: rispedire in Libia i migranti trovati in mare.

La notizia ci dice molte cose, alcune già note. Che la solidarietà e la concertazione tra i Paesi Ue, sulla gestione dei flussi migratori sono inesistenti. Anzi: questo è il regno dell’ipocrisia. Già nel novembre 2017, per fare un esempio, cioè pochi mesi dopo l’accordo Gentiloni-Al-Sarraj, il presidente francese Macron definiva “crimine contro l’umanità” ciò che avveniva nei campi di raccolta libici. Nello stesso tempo, però, Macron forniva armi e aiuti al generale ribelle Haftar che controllava il confine Sud della Libia, l’uomo cioè che regola l’afflusso dei migranti dall’Africa subsahariana e incassa gran parte dei proventi del traffico di esseri umani.

La notizia ci conferma, anche, che non c’è Onu o Unione Europea che, finora, abbia saputo intervenire con efficacia su quanto avviene tra le due rive del Mediterraneo. D’altra parte, dall’Operazione “Mare Nostrum” del 2014 (premier Enrico Letta), una delle più grandi operazioni di soccorso dell’era moderna (ci diede una mano, con una nave, solo la Slovenia) all’Operazione “Porti Chiusi” del 2018 (ministro degli Interni Salvini), passando per la decisione della Germania di accogliere i soli profughi siriani nel 2015 (cancelliera Angela Merkel), le decisioni forti sono sempre venute dai singoli Stati. E quindi, per conseguenza, l’Italia deve attrezzarsi a gestire una posizione geografica speciale che, rispetto ai flussi migratori, la vedrà sempre più esposta degli altri Paesi.