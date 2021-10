Come salvare anima e profitto: imprenditori per e con il Vangelo

“Imprenditori per e con il Vangelo, limiti e potenzialità del tempo che viviamo”. È il tema dell’incontro promosso mercoledì 27 ottobre, alle 18, dalla Famiglia Paolina della Lombardia e dal gruppo editoriale San Paolo in occasione del 50° anniversario della morte del beato Giacomo Alberione (avvenuta il 26 novembre 1971). L'evento si svolge a Milano, in via Giotto 36, presso l’Auditorium intitolato proprio al fondatore dei Paolini. I lavori prevedono gli interventi di padre Gianni Criveller (teologo, missionario del Pime), Riccardo Moro (docente di politiche dello sviluppo all’Università di Milano, coordinatore del Civil 20) e Patrizia di Giangualano, (esperta di strategia e sostenibilità aziendale).

Sarà poi l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini a presiedere la messa il 26 novembre, memoria liturgica del beato Alberione, nella parrocchia di San Martino in Cinisello Balsamo.