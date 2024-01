Jasna Gora, il boom dei pellegrini: a milioni davanti alla Madonna Nera

di Wlodzimierz Redzioch

Nell’anno che si è appena concluso 3 milioni e 600 mila pellegrini hanno visitato Jasna Gora, il più famoso santuario mariano della Polonia che si trova a Czestochowa: un milione e centomila in più rispetto all'anno precedente.

Il fenomeno del pellegrinaggio al santuario della Madonna Nera è particolare anche per il fatto che tantissimi fedeli arrivano a Czestochowa a piedi, spesso dopo giorni o settimane di cammino. 77.500 pellegrini sono arrivati in 228 gruppi di fedeli provenienti da tutte le diocesi del Paese. 86 mila persone hanno raggiunto il santuario in 200 gruppi ciclistici, invece altre 475 persone in 17 gruppi hanno pellegrinato a cavallo. Il pellegrinaggio più lungo l’hanno fatto i fedeli dalla diocesi di Stettino, che per arrivare a Czestochowa dovevano percorrere a piedi 630 chilometri.

I partecipanti sottolineano che i pellegrinaggi a piedi, che sono i veri ritiri spirituali, mostrano quanto sia bella la Chiesa, quanto siano importanti la comunione e l'unità dei fedeli. Va sottolineato che i pellegrinaggi a Czestochowa stanno diventando sempre “più giovani". Ad esempio, tra i numerosissimi partecipanti del pellegrinaggio da Radom, circa il 20% aveva l’età inferiore ai 14 anni.

Bisogna ricordare anche il fenomeno dell’ospitalità: decine di migliaia di famiglie, particolarmente nelle campagne, offrono la loro ospitalità ai pellegrini.

L’anno 2023 il santuario di Jasna Gora è stato pieno di eventi significativi. Prima di tutto veniva attuato il programma dell'anno pastorale “Credo nella Chiesa di Cristo”.

Nel secondo anno di guerra in Ucraina davanti alla Madonna Nera non sono mancate le preghiere per la pace in questo martoriato Paese, il vicino della Polonia.

Il santuario si è inserito, con varie iniziative, nella preparazione alla beatificazione avvenuta a settembre della famiglia Ulma e di ringraziamento per la loro elevazione alla gloria degli altari. Un significato speciale l’ha avuta la preghiera per le famiglie con le reliquie dei nuovi Beati durante il Pellegrinaggio dei Matrimoni e delle Famiglie di settembre. Da Jasna Gora è iniziato la peregrinazione delle reliquie dei martiri in tutta la Polonia e si è tenuta una conferenza sul tema "I polacchi che salvarono gli ebrei".

Il 2023 segnava il 70° anniversario del cosiddetto Appello di Jasna Gora. Questa preghiera serale, pronunciata per la prima volta l’8 dicembre 1953 davanti alla Madonna Nera da un gruppo di fedeli polacchi per chiedere la liberazione del cardinale Wyszyński catturato dai servizi di sicurezza comunisti, divenne una tradizione consolidata negli anni ed oggi è conosciuta in tutto il mondo grazie ai mezzi di comunicazione. Del fenomeno dell’Appello, della sua eredità e delle opportunità pastorali si è discusso nel convegno scientifico e pastorale. È stato evidenziato il grande potenziale evangelizzatore e pastorale dell'Appello, che è profondamente radicato nella coscienza dei cattolici polacchi. L’8 dicembre 2023, esattamente nel 70° anniversario del suo inizio, l’Appello è stato guidato dal Primate di Polonia, mons. Wojciech Polak, che ha pregato per l'unità delle famiglie, delle comunità, della Chiesa e della Patria. Era presente il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda (vedi anche questo articolo).

L’anno 2023 è stato particolare anche per i custodi del santuario, i monaci di san Paolo Primo Eremita, che hanno celebrato il 350° anniversario della morte e il 420° anniversario della nascita di padre Augustyn Kordecki, eroico difensore del monastero assediato degli svedesi. L’impero svedese invase la Polonia negli anni 1655 – 1660: l’invasione che passò alla storia come il Diluvio svedese. Nell'inverno del 1655 gli invasori tentarono di espugnare il monastero di Jasna Gora e lo cinsero d'assedio. Una piccola forza composta da monaci guidata da Kordecki e supportata da abitanti del posto, combatté i mercenari tedeschi assoldati dalla Svezia, numericamente molto superiori. Dopo un mese di scontri, gli assediatori decisero di desistere. Questa vittoria ebbe un grande valore simbolico, anche religioso: i difensori salvarono l’icona della Madonna Nera.

Al monastero si sono svolti incontri e conferenze per ricordare la vita e il ministero di questo eminente monaco paolino, è stata allestita una mostra e si è fatto un pellegrinaggio lungo i luoghi legati a alla vita di padre Kordecki. Le Poste polacche, in collaborazione con il monastero di Czestochowa, hanno emesso un francobollo commemorativo. Si sono svolti anche concerti in omaggio al difensore di Jasna Gora.

Anche quest'anno il santuario di Jasna Gora si è fortemente inserito nella preghiera della Chiesa universale. In risposta alla richiesta di papa Francesco, il 31 maggio sono state offerte preghiere nei santuari mariani di tutto il mondo per il Sinodo dei vescovi sulla sinodalità. Quel giorno è stata celebrata la Santa Messa a Jasna Gora dall'arcivescovo Marek Jedraszewski, vicepresidente dell'episcopato polacco. Jasna Gora ha aderito anche alla campagna “Red Week” organizzata dall'Associazione Pontificia di Aiuto alla Chiesa che Soffre, e quest'anno in particolare per aiutare i cristiani nell'ambito della campagna "S.O.S. per la Terra Santa". I monaci di Jasna Gora hanno fatto portare da Betlemme un presepe scolpito in legno d'ulivo dai cristiani del posto: è stato segno tangibile della vicinanza ai seguaci di Cristo che vivono in zone dilaniate dalla guerra o alle prese con le conseguenze materiali del conflitto. Quest'anno la Giornata di preghiera e di aiuto materiale alla Chiesa dell'Oriente è stata inaugurata con l'Appello di Jasna Gora, organizzato la seconda domenica di Avvento.

Parlando del santuario mariano di Czestochowa vale la pena ricordare le parole pronunciate a Jasna Gora da Giovanni Paolo II quando tornò qui per la prima volta da Papa nel 1979: «Ed ecco oggi sono di nuovo con voi tutti, carissimi fratelli e sorelle: con voi, dilettissimi connazionali, con te, Cardinale Primate della Polonia, con tutto l’Episcopato, al quale ho appartenuto per più di vent’anni come vescovo, arcivescovo metropolita di Cracovia, come cardinale. Tante volte siamo venuti qui, in questo santo luogo, in vigile ascolto pastorale, per udir battere il cuore della Chiesa e quello della Patria nel cuore della Madre. Jasna Gora è, infatti, non soltanto meta di pellegrinaggio per i Polacchi della madrepatria e del mondo intero, ma è il santuario della Nazione. Bisogna prestare l’orecchio a questo luogo santo per sentire come batte il cuore della Nazione nel cuore della Madre. Questo cuore, infatti, pulsa come sappiamo, con tutti gli appuntamenti della storia, con tutte le vicende della vita nazionale: quante volte, infatti, esso ha vibrato con i lamenti delle sofferenze storiche della Polonia, ma anche con le grida di gioia e di vittoria! Si può scrivere la storia della Polonia in diversi modi: specialmente quella degli ultimi secoli, si può interpretarla in chiave diversa. Tuttavia se vogliamo sapere come interpreta questa storia il cuore dei Polacchi, bisogna venire qui, bisogna porgere l’orecchio a questo Santuario, bisogna percepire l’eco della vita dell’intera nazione nel cuore della sua Madre e Regina!».