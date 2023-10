Mimmo Lucano, storia di un processo che ha fatto e farà ancora discutere

Alla Cassazione l'ardua sentenza. Toccherà ai supremi giudici a tempo debito dare una risposta definitiva sulla verità giudiziaria del "Caso Riace", che dalle nubi fosche del primo grado si è rischiarata nel secondo. La vicenda giudiziaria di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, prevedibilmente ha fatto e farà ancora discutere, a causa delle molte implicazioni e strumentalizzazioni politiche opposte cui potrebbe prestarsi e cui in effetti si è prestata in un momento di dibattito incandescente e per le decisioni giudiziarie decisamente difformi, con il primo grado a condannare più severamente di quanto chiesto dal Pm e l'Appello a rimettere in discussione tutti i reati gravi. Intanto vediamo com'è andata nelle aule di giustizia

CHI È MIMMO LUCANO L’attività di sindaco di Domenico Lucano, al vertice dell’amministrazione comunale di Riace tra il 2004 e il 2018, è divenuta nota alle cronache in positivo, ben prima che ne scaturisse una vicenda giudiziaria, per il cosiddetto "progetto Riace", che mirava a coniugare l’esigenza di migranti e richiedenti asilo di essere accolti (tramite Sprar, Cas e Msna) e quella del Comune di contrastare un annoso spopolamento, il tutto tramite una gestione affidata a cooperative e associazioni del luogo e finanziata con fondi statali e dell’Ue. Tutto questo aveva portato il piccolo Comune sui media anche internazionali come simbolo riuscito di accoglienza diffusa e integrazione riuscita.

LE INDAGINI A fine 2016 verbali della prefettura di Reggio ravvisano sospette «irregolarità amministrative» in quei progetti. Ne consegue che il ministero dell’interno, allora retto da Marco Minniti, chiude il rubinetto dei fondi statali e la procura di Locri affida alla Guardia di Finanza indagini che circa un anno dopo portano Lucano all’iscrizione nel registro degli indagati.

L'ARRESTO Il 2 ottobre 2018, in coincidenza con la conclusione dell’operazione Xenia, Lucano finisce in custodia cautelare ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – lo si accusa di aver brigato per far ottenere la cittadinanza italiana ad una donna nigeriana senza permesso di soggiorno per la via di un matrimonio combinato non avvenuto – e di aver affidato senza gara d’appalto la raccolta dei rifiuti urbani a due cooperative che non avevano i requisiti. Il giorno successivo Lucano è sospeso dalla carica di Sindaco.

LE TAPPE DEL PRIMO GRADO Due settimane dopo il Tribunale del riesame trasforma la misura cautelare dei domiciliari nel meno grave divieto di dimora nel Comune. Su una quindicina scarsa di capi d’imputazione richiesti dalla procura solo i due che hanno determinato i domiciliari reggono al vaglio del Giudice per le indagini preliminari. Il giudice non ha riconosciuto da un lato, come scrive Giulia Metasti in una disamina del dispositivo sulla rivista Sistema Penale, i gravi indizi di colpevolezza «per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, concussione, malversazione a danno dello Stato e associazione a delinquere; dall’altro, però, ha riscontrato la presenza di un «grave quadro indiziario» e di un «concreto pericolo di reiterazione»” riguardo all’assegnazione dell’appalto e agli atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato un cittadino straniero. Il 26 febbraio 2019 la Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza cautelare del 16 ottobre 2018 con riguardo a due profili: mettendo in dubbio i gravi indizi del reato nell’assegnazione dell’appalto e le esigenze cautelari che verranno revocate solo 5 settembre). L’11 aprile 2019 Lucano, ancora sottoposto al divieto di dimora (la cui revoca giunge solo il 5 settembre 2019, sette mesi dopo la decisione della Cassazione), viene rinviato a giudizio insieme ad altri 26 indagati. Altri avvisi di garanzia arrivano per documenti rilasciati a una donna eritrea e al figlio lattante senza i requisiti e per la mancanza di documenti burocratici relativi ai requisiti degli alloggi destinati ai migranti. Il 7 luglio 2020 il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria rigetta l’appello della Procura di Locri contro l’ordinanza del GIP in cui chiedevano i domiciliari nei confronti Lucano e altri, per l’ipotesi di associazione a delinquere: i giudici del riesame parlano di «La gestione poco trasparente», di «superficialità» e «negligenza», ma non riconoscono l’associazione a delinquere, anche perché non trovano la prova del fatto che singoli si siano appropriati di denaro con vantaggi personali.

Sentenza “a scavalco” Il 30 settembre del 2021 il Tribunale di Locri (Reggio Calabria) condanna Domenico ‘Mimmo’ Lucano, ex sindaco di Riace, in un processo noto alle cronache con il nome Xenia, a 13 anni e 2 mesi di reclusione, con lui sono condannate altre 17 persone. Ventuno i capi di accusa, tra cui associazione a delinquere, falso in atto pubblico, peculato, abuso d’ufficio, truffa, tutti relativi a comportamenti tenuti in relazione alla gestione di progetti di accoglienza di migranti e richiedenti asilo nel comune che stava amministrando. Si tratta di una condanna che il gergo giudiziario informale definisce “scavalco”, nel senso che la decisione della Corte travalica in severità la richiesta del Pubblico Ministero che in questo caso aveva chiesto 7 anni e 11 mesi. A determinare la pena più alta del richiesto il fatto che la Corte ha ricondotto le condotte di Lucano a due diversi «disegni criminosi».

LE MOTIVAZIONI DEL TRIBUNALE Le 900 pagine abbondanti di motivazioni della sentenza di primo grado depositate il 17 dicembre 2021 descrivono – nel punto in cui si motiva la condanna per associazione a delinquere - Mimmo Lucano come «dominus indiscusso di un sodalizio che ha strumentalizzato il sistema dell'accoglienza a beneficio della sua immagine politica». Da un lato, il presidente del collegio, Domenico Accurso, estensore delle motivazioni, dà atto a Lucano, di avere «realizzato l'encomiabile progetto inclusivo che si traduceva nel cosiddetto Modello Riace, invidiato e preso ad esempio da tutto il mondo». Ma, sostiene che, dopo, «essendosi reso conto che gli importi elargiti dallo Stato erano più che sufficienti, piuttosto che restituire ciò che veniva versato, aveva pensato di reinvestire in forma privata gran parte di quelle risorse, con creazione di progetti di rivalutazione del territorio, che, oltre a costituire un trampolino di lancio per la sua visibilità politica, si sono tradotti nella realizzazione di cospicui investimenti (tra cui l’acquisto di un frantoio e di numerosi beni immobili da destinare ad alberghi per l’accoglienza turistica) che costituivano, a un tempo una forma sicura di arricchimento personale, su cui sapeva di poter contare a fine carriera, per garantirsi una tranquillità economica che riteneva gli spettasse, sentendosi ormai stanco per quanto già realizzato in quello specifico settore, per come dallo stesso rivelato nel corso delle ambientali esaminate. E fece ciò non da solo ma attraverso un sistema clientelare che gli ruotava intorno». E ancora: «nulla importa che l'ex sindaco – attento a non intestarsi nulla scrivono i giudici di primo grado - sia stato trovato senza un euro in tasca, come orgogliosamente egli stesso si è vantato a più riprese, perché ove ci si fermasse a valutare questa condizione di mera apparenza, si rischierebbe di premiare la sua furbizia, travestita da falsa innocenza».