«Mio padre Siniša, la malattia e la fede che lo ha fatto piangere di gioia a Medjugorje»

Quando il 12 luglio di un anno fa la vita di Siniša Mihajlović s’è ribaltata come quelle parabole imprevedibili che disegnava in campo con le sue punizioni, sua figlia Viktorija, la maggiore dei cinque, voleva spaccare tutto per la disperazione. «Eravamo in vacanza a Porto Cervo, in Sardegna», racconta, «ho reagito malissimo e ho cominciato a piangere disperatamente. Sono impulsiva e non riesco a controllare le emozioni, a differenza di mia sorella Virginia. Quando sono rientrati a casa Miroslav, Dusan e Nikolas (gli altri fratelli, ndr) hanno visto che stavo piangendo come una disperata e mamma ha dovuto dirgli subito che papà aveva la leucemia».

Viktorija è una tipa tosta («papà ha promesso uno stipendio per il coraggio al mio futuro marito»), battagliera come il “sergente Siniša” del quale dice di essere innamorata. In Siniša, mio padre (Sperling & Kupfer, pp. 224, € 17,90), in libreria dal 19 maggio, Viktorija racconta tutto, senza troppi filtri, proprio com’è lei: gli scontri con il padre da adolescente, le punizioni che le infliggeva perché andava male a scuola, la famiglia costruita su una storia d’amore «commovente» tra i suoi genitori, di come ha vinto la fobia degli ospedali per andare a trovare il padre nel pieno della battaglia contro il male, la fede del padre legata in particolare a Medjugorje.

Com’è cambiato suo padre con la malattia?

«È diventato più sensibile e disposto a tirar fuori quello che ha dentro. Prima era più introverso. Ora, invece, è molto più emotivo, empatico, comprensivo e anche dialogante. Si gode i piccoli momenti di piacere come fumare il sigaro in terrazza. In passato, travolto dal lavoro, lo faceva di meno».

Con lei ha sempre battagliato.

«Abbiamo avuto grandi scontri. Da adolescente ero troppo irruente. Mio padre aveva un modo tranquillo e fermo di dirmi le cose. Ci tiene allo studio e cerca di tirare fuori il meglio da me. La sua severità nasce dal bene che mi vuole».

Adesso come sta?

«Meglio, ha reagito bene alle cure sin dall’inizio ma la leucemia è imprevedibile. Bisogna viverla giorno per giorno, però l’esito degli ultimi esami è positivo. Serve tempo. Il peso lo ha recuperato, si sta dedicando un po’ a se stesso, alla sua vita e al calcio».

Ha paura di tornare in campo con il rischio del virus?

«Non vede l’ora. Gli è mancato tantissimo allenare, l’altro giorno ha fatto quasi un’ora di corsa. Lui è una persona molto ottimista e positiva, anche questa pandemia l’ha affrontata con lo spirito giusto».

Non vi siete annoiati?

«No, siamo una famiglia numerosa, oltre ai cani, abbiamo comprato anche alcuni pappagalli. Papà ama molto mangiare e spesso uscivamo a comprare alcune golosità come il prosciutto spagnolo. In tv guardava film d’azione oppure i tornei di biliardo che io trovo noiosissimi e invece lui ne va matto».