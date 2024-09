Monsignor Oliva: «Pregheremo finché tutti i mafiosi non saranno convertiti»

«Abbiamo cominciato nel 2017 e continueremo, ogni anno, il primo sabato di ottobre, finché non ce ne sarà più bisogno perché tutti si saranno convertiti». Monsignor Francesco Oliva (nella foto con il prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro), vescovo di Locri-Gerace, rinnova il suo appello per partecipare, il prossimo 5 ottobre, nel santuario Nostra Signora dello Scoglio, fondato da fratel Cosimo a Santa Domenica di Placanica, all’iniziativa che ha indetto sette anni fa con decreto: «Una giornata diocesana di preghiera per la conversione dei mafiosi e la riconciliazione con la casa comune»

Questa volta avrà un gusto nuovo perché sarà la prima «che si celebra dopo che il santuario ha ottenuto il nihil obstat dal Vaticano», precisa il vescovo. L’appuntamento è alle 14,30 per comincniare ocn il rosario. «Sono iniziative che servono per scardinare alcune mentalità» aggiunge il vescovo. Dal santuario di Polsi, dove si trovava per la proiezione del cortometraggio realizzato dai ragazzi di Gioia Tauro e di San Luca, monsignor Oliva ha voluto ricordare che in questi progetti «si cerca di coinvolgere soprattutto i più giovani perché possono da subito rendersi conto che questi sono luoghi di contemplazione, di preghiera, di silenzio». E la preghiera e il silenzio possono fare tanto per scavare nelle coscienze dei padri, dei nonni, di chi ancora cammina sulle vie del male.

La giornata è stata istituita nel 2017 «accogliendo l’invito di papa Francesco a pregare perché gli uomini e le donne delle diverse mafie smettano di fare il male» e si capisca che «la ’ndrangheta e la mentalità mafiosa sono espressione di una cultura di morte, che si oppone radicalmente alla fede cristiana e al Vangelo».