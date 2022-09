Musica classica nel parco per dare il "bentornati" ai milanesi

BAM, il parco degli alberi di Milano, dà come ogni anno il benvenuto ai milanesi rientrati dalle ferie estive con Back to the city, un concerto gratuito di musica classica all’aperto, progetto di Fondazione Riccardo Catella. Il 18 settembre, alle ore 20.00, L’Accademia Teatro alla Scala si esibisce in un programma lirico sinfonico tra arie e brani d'insieme tratti dal melodramma dell'800, proprio nell’anno in cui il canto lirico italiano è candidato alla lista del patrimonio culturale immateriale UNESCO.

Il pubblico, comodamente seduto o sdraiato sul tappeto verde dell’Area Cedri di fronte al palco o passeggiando per il Parco, potrà prendere parte ancora una volta a un’esperienza musicale unica di importante levatura, che nella precedente edizione ha visto esibirsi Stefano Bollani e l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi con una partecipazione di pubblico di oltre 6.000 persone.

Protagonisti del concerto di quest’anno i Solisti dell’Accademia di Perfezionamento per Cantanti lirici del Teatro alla Scala e l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti, con un programma variegato che porterà all’attenzione del pubblico le musiche dei più grandi compositori quali Georges Bizet, Gaetano Donizetti, Pietro Mascagni, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e che proporranno alcune delle arie più celebri della tradizione tratte da Lucia di Lammermoor, Il Trovatore, La Bohème, Carmen, Un ballo in maschera e La Traviata, e sinfonie da Nabucco, Cavalleria Rusticana e Guglielmo Tell, fino ad arrivare allo splendido quartetto “Addio dolce svegliare” che chiude il III atto de La Bohème.

Il concerto, gratuito e aperto a tutti, sarà fruibile nell’Area Cedri, previa prenotazione sul sito di BAM, e come sempre, il palco sarà dotato di un impianto audio che renderà possibile la sua fruizione anche passeggiando liberamente in tutto il Parco, per rendere ancora più inclusiva la partecipazione al programma di BAM.

Back to the City Concert è l’atteso appuntamento del programma culturale di BAM, che offre ai cittadini oltre 240 BAMoment all’anno, sempre gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Un teatro a cielo aperto dove performance, musica, arte, cinema, poesia e scienza trovano spazio tra gli alberi, sempre all’insegna del binomio natura-cultura. I suoi contenuti si sviluppano sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, declinati su quattro filoni: #openairculture, #nature, #wellness, #education.

Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione.

Info e prenotazioni su bam.milano.it