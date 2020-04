Dalle figurine ai calendari, la storia del caffè diventa virtuale

La storia d’Italia raccontata attraverso la cultura del caffè, intrecciando il cammino e gli sviluppi imprendoriali della famiglia Lavazza con un percorso multisensoriale e interattivo nel mondo di una delle bevande più amate e diffuse a livello globale. Questo è il Museo Lavazza, aperto all’interno della sede Nuvola di Lavazza a Torino. Ora, in risposta all’invito lanciato dalla campagna #iorestoacasa del Mibact - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'associazione Museimpresa, nel mese di aprile il Museo torinese apre le porte virtuali del suo Archivio storico, che custodise un patrimonio di testimonianze e documenti di 125 anni.

I percorsi narrativi digitali offerti, tutti corredati da materiale d’epoca, sono tre: "La storia delle figurine Lavazza”, già disponibile sul nuovo sito del Museo museo.lavazza.com, “I Calendari Lavazza: oltre 25 anni di fotografia d’autore”, con la presentazione dei calendari realizzati dai più grandi fotorepoerter del mondo, disponibile dal 14 aprile, e "Il caffè è donna”, che esplora il legame tra la bevanda e la femminilità e sarà disponibile a partire dal 27 aprile.

ll Museo Lavazza ha aperto le sue porte a giugno del 2018 e ad oggi ha superato i 110 mila visitatori. Grazie a una tazzina di caffè interattiva, a ogni spettatore viene offerta una vera immersione nella storia del caffè attraverso immagini, foto, materiale multimediale, installazioni. Un itinerario attraverso suoni, aromi, sapori, culminando con una reale esperienza di coffee taste, assaggio del caffè.