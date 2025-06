Musica, fede e speranza a Cinisello Balsamo

Il Parco di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo si è trasformato in un grande palco a cielo aperto per accogliere musica rock cristiana. L’evento, inserito nel programma della Festa della Musica 2025, ha richiamato oltre 900 persone, tra cui moltissimi giovani attratti dalla forza della musica e dalla profondità della testimonianza.

In una serata in cui su molte zone della Lombardia si sono abbattuti violenti temporali, Cinisello Balsamo è stata risparmiata: “Un piccolo segno dal cielo”, hanno commentato in tanti, “forse un mezzo miracolo” che ha permesso lo svolgimento sereno e gioioso della serata. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: sorrisi, mani alzate, cuori aperti e occhi attenti.