Napoli, spintoni e manganellate davanti alla sede Rai

Momenti di tensione davanti alla sede Rai di Napoli, in viale Marconi, durante una manifestazione organizzata in risposta alle polemiche seguite all'esibizione di Ghali a Sanremo e al comunicato dell'ad Sergio sul conflitto israelo-palestinese fatto leggere a Mara Venier.

La manifestazione, organizzata da diverse realtà tra cui Laboratorio politico Iskra, centro culturale Handala, Sicobas, Opg, Potere al Popolo, Rete per la Palestina Libera e "Disoccupati", ha visto circa duecento persone radunarsi davanti all'ingresso piantonato dalle forze di polizia.

Alcuni manifestanti, che tra le mani reggevano cartelli con la scritta "IsRAIele" e indossavano maschere dell'alieno che ha accompagnato Ghali sul palco dell'Ariston, hanno tentato di affiggere uno striscione, ma il tentativo è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Ne sono nati spintoni e manganellate, con un bilancio di 5 agenti e 5 attivisti feriti, tra cui un fotoreporter con una ferita al sopracciglio.

L'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, presente alla manifestazione, ha scritto sui social: "Stamattina ero davanti alla Rai di Napoli per protestare contro l'uso politico della televisione pubblica da parte dell'amministratore delegato Roberto Sergio che schiera la radiotelevisione pubblica italiana a favore dello Stato d'Israele".

De Magistris ha poi denunciato le cariche della polizia: "Il bilancio per chi ha chiesto giustizia per il popolo palestinese è di molte manganellate, con teste aperte e molto sangue. Tutti si devono schierare: o con gli oppressi o con gli oppressori. Io starò sempre dalla stessa parte della storia: per la Palestina libera fino alla vittoria".

Le opposizioni chiedono un'informativa urgente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Il ministro deve venire a riferire subito nell'Aula della Camera sull'aggressione da parte delle forze dell'ordine a dei giovani che manifestavano pacificamene a Napoli contro la guerra israeliano-palestinese", hanno chiesto i parlamentari del Pd, del M5S e di Avs. "Volevano solo mettere uno striscione davanti alla sede della Rai e sono stati malmenati", hanno osservato, "il ministro deve rispondere di quanto avvenuto".

La tensione rimane alta e la situazione è ancora in corso di sviluppo.

In un comunicato stampa, la Rai ha espresso "ferma condanna per le violenze avvenute" e ha annunciato di aver "avviato un'inchiesta interna per accertare i fatti".

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato che "verranno disposti accertamenti rigorosi per ricostruire la dinamica dei fatti".

La manifestazione di Napoli è solo l'ultima di una serie di proteste che si stanno svolgendo in Italia e nel mondo in solidarietà con il popolo palestinese.