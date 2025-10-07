Nel web e in famiglia, l’Italia non sa proteggere i suoi figli

Per la prima volta in Italia i reati commessi ai danni di minori hanno superato la soglia dei 7.000 casi. Nel 2024 sono stati 7.204, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente e del 35% rispetto a dieci anni fa. È quanto emerge dai dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes in occasione della presentazione del dossier indifesa – La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo 2025, alla presenza del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Il quadro che ne emerge è allarmante: cresce la violenza, soprattutto quella connessa al digitale, e aumentano le disuguaglianze di genere tra le vittime. La rete, in particolare, si conferma un terreno fertile per nuovi abusi: i reati di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico sono in crescita rispettivamente del 63% e del 36%in un solo anno.

Bambine e ragazze le più colpite

La maggioranza delle vittime è costituita da bambine e ragazze, che rappresentano il 63% del totale, in aumento rispetto al 61% del 2023. Le percentuali diventano impressionanti nei crimini a sfondo sessuale: l’88% delle vittime di violenza sessuale sono femmine, così come l’86% nei casi di violenza sessuale aggravata e l’85% negli atti sessuali con minorenni.

Nel 2024 i casi di violenza sessuale sono stati 912, lo stesso numero del 2023, ma restano il reato più diffuso tra quelli di natura sessuale. Gli atti sessuali con minorenne, invece, segnano un aumento del 15%, mentre le violenze aggravate crescono dell’1% rispetto all’anno precedente e del 75% su base decennale.

Anche nel mondo digitale la sproporzione è evidente: le vittime femminili sono l’86% nei casi di detenzione di materiale pedopornografico e il 74% in quelli di pornografia minorile. L’unico reato a sfondo sessuale che registra una sostanziale parità di genere è la prostituzione minorile, in calo del 7% su base annua e del 64% in dieci anni.