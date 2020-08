Padre Ricardito, si allunga la scia dei sacerdoti uccisi in Salvador

Nell’anno in cui si è celebrato il 40° anniversario della morte del cardinale Oscar Romero, canonizzato da papa Francesco nel 2018, un altro sacerdote salvadoregno, il rettore del Seminario intitolato proprio a Romero, è stato ucciso in Salvador. Si chiamava Padre Ricardo Antonio Cortéz, era sacerdote della diocesi di Zacatecoluca nel cuore del Salvador. Secondo quanto riferito dalla diocesi di Zacatecoluca all’Agenzia Fides il sacerdote cattolico è rimasto ucciso in una sparatoria avvenuta al chilometro 80 dell’autostrada El Litoral, che collega San Salvador con diversi comuni del dipartimento di La Paz (centro) e della zona costiera orientale. Secondo loil comunicato, le autorità di sicurezza salvadoregne non hanno fornito informazioni sulle indagini in corso.

Un atto «vile», un «crimine esecrabile» per usare le parole di chi a Zacatecoluca lo conosceva. Nel comunicato in cui esprime il cordoglio per la notizia la Diocesi definisce «inspiegabile» l’assassinio del sacerdote descritto come un pastore dedito alle sue pecore: «era un uomo buono, affabile, integrato nella sua comunità e dedito alla formazione a all'insegnamento dei seminaristi come alla cura dei fedeli che seguiva».

Organizzazioni locali per la difesa dei diritti umani hanno diffuso un comunicato in cui esortano "la conferenza episcopale di El Salvador a mobilitarsi per esigere giustizia per questo evento criminale che ha gettato nel lutto il Paese e anche per tutte le vittime precedenti, di prima e durante la guerra civile cominciata all'inizio anni ottanta. RIcordano il sacrificio della Chiesa cattolica che durante il conflitto ha sofferto la detenzione, la tortura, l'assassinio e la scomparsa di sacerdoti e suore, di catechisti e membri delle comunità ecclesiali di base.

Parlando al microfono di Cecilia Mutual, di Radio Vaticana don Raphael Sanchez, sacerdote della Diocesi di Zacatecoluca, che ha trascorso tanti anni in Salvador condividendo la vita pastorale con “Padre Ricardito”, lo ricorda come «un uomo di grandi qualità umane e spirituali», prima di soffermarsi sulla violenza costata la vita a tanti religiosi in un Paese tra i più violenti al mondo: «Parlando dell’esperienza di martirio del Salvador, negli ultimi 40 anni, possiamo dire che veramente abbiamo avuto tanti sacerdoti uccisi per diversi motivi. Ci colpisce che negli ultimi tre anni, sacerdoti giovani sono stati uccisi senza motivo. La delinquenza ha tolto loro la vita: nel 2018 padre Walter, nel 2019 padre Cecilio, e ora padre Ricardo. Non dovrebbe accadere: uccidere uomini così buoni, uomini di fede che lavorano per il popolo, che hanno amore per la comunità, che danno il loro contributo a vari livelli. Ci colpisce, ma come Chiesa noi continueremo a pregare e a chiedere la giustizia del Signore e delle nostre leggi civili perché si faccia chiarezza. Continueremo comunque a dare il messaggio che la Chiesa lotta perla Vita e non per la morte».