Nella "Terra dei Fuochi" rinasce la Reggia borbonica di Carditello

La Reggia di Carditello rinasce dalla musica e dal teatro, nel segno della promozione del territorio. Dopo essere stata considerata per decenni il simbolo dell'abbandono nella Terra dei Fuochi e dopo essere stata recuperata dalla Fondazione Real Sito di Carditello, è pronta ad ospitare la prima edizione del Carditello Festival con concerti e spettacoli nel suggestivo ippodromo che, da sabato 18 luglio a sabato 26 settembre, animeranno il sito borbonico, integrando l'offerta culturale e i percorsi nei boschi.



Ad aprire il programma, sabato 18 luglio, la prima tappa di "Rosso Vanvitelliano", l'iniziativa dedicata alla rievocazione e alla valorizzazione dei siti storici della Campania, legati all'ingegno del grande architetto Luigi Vanvitelli. Lo spettacolo teatrale - promosso a Carditello dalla Regione Campania - narra emozioni e sensazioni associate al colore rosso e intende imprimere con coraggio una svolta e un rilancio dell’estro che contraddistingue il territorio. E non solo.

Previste per l'occasione anche le visite guidate nelle sale reali, a cura dell'Associazione culturale NarteA, con la possibilità di fermarsi prima dello spettacolo nell'accogliente area pic-nic situata nel bosco di cerri del Real Sito.



Secondo appuntamento con l'Orchestra del Teatro San Carlo che, mercoledì 29 luglio, si esibirà nel galoppatoio realizzato da Ferdinando IV di Borbone per addestrare i cavalli di razza Persano, all'ombra del Tempietto dove il re celebrava il miracolo delle stagioni. L'evento rientra nel progetto “Regione Lirica”, il percorso musicale legato alla storia, alla cultura e alla fisionomia socio-politica del territorio che include una serie di appuntamenti di rilievo nei luoghi di interesse storico artistico della Campania.

In scena a Carditello, la Sinfonia n.9 di Ludwig van Beethoven con il soprano Maria Agresta, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Antonio Poli e il basso Roberto Tagliavini. A dirigere l’Orchestra ed il Coro del Teatro San Carlo, il maestro Juraj Valčuha.



Venerdì 31 luglio, spazio all'Orchestra sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli, il progetto artistico e culturale ispirato dal sistema pedagogico-musicale creato in Venezuela dal musicista José Antonio Abreu.

"L'obiettivo del Festival di Carditello - spiega Roberto Formato, direttore della Fondazione - è diventare un appuntamento annuale nel panorama musicale e culturale italiano. Stiamo lavorando alacremente per valorizzare il territorio, dando spazio alle espressioni artistiche più rappresentative della Campania e integrando la produzione culturale con i servizi dedicati ai visitatori, come le degustazioni di prodotti tipici e i pacchetti personalizzati per entrare nel circuito dei grandi tour operator".



Il programma del Carditello Festival è particolarmente ricco - si spazia dalla sinfonica allo swing, dall'operetta all'hip hop, dal folk al jazz, dallo storytelling dei Beatles a Battisti - ed è impreziosito dal teatro dei burattini di Giò Ferraiolo con il laboratorio riservato ai bambini (8 agosto), dal concerto di Enzo Avitabile con la partecipazione straordinaria di Tony Esposito (10 agosto), dall’attività sociale e musicale con il contest Hip Hop Jam Party e gli artisti del Parco Verde di Caivano impegnati nella lotta alla criminalità (26 settembre), e dalle degustazioni di vino a cura della Federazione italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, di birra artigianale e prodotti tipici selezionati da Coldiretti.