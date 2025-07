Nimes, città sotto assedio: il sindaco decreta il coprifuoco per i minori

di Lorenzo Rossi Dopo settimane di violenza, culminate in un’esecuzione filmata e pubblicata sui social, il Comune di Nîmes, nel sud della Francia, ha adottato una misura drastica: a partire dal 21 luglio, per 15 giorni rinnovabili, sarà in vigore un coprifuoco per tutti i minori di 16 anni, dalle 21 alle 6 del mattino. Il provvedimento, che riguarda sei quartieri ad alta priorità, è un tentativo di frenare l’escalation di crimini legati al traffico di droga. «I giovani non potranno più circolare senza un adulto responsabile. Questo ci aiuterà a controllare meglio il territorio», spiega Mélissa Gil, rappresentante del sindacato Alliance-Police del dipartimento del Gard. Ma aggiunge subito un’amara considerazione: «Non possiamo illuderci che basti. Quando finiranno i rinforzi statali, tutto rischia di ricominciare come prima». Il quartiere che vive di droga Nel mirino delle autorità c’è soprattutto il quartiere Pissevin, situato a cinque minuti dall’autostrada che collega la Spagna a Marsiglia: un nodo strategico per il narcotraffico. Secondo indiscrezioni, qui la rete della droga muoverebbe fino a 50.000 euro al giorno. Non sorprende quindi che diverse bande criminali, tra cui la temuta DZ Mafia marsigliese, si contendano il territorio con armi e violenza. Il 21 agosto 2023, una faida tra gruppi rivali aveva già provocato la morte di un bambino di dieci anni. Ma è negli ultimi mesi che la situazione è precipitata. Cronaca di un’escalation Dal gennaio 2025 si contano 17 feriti da arma da fuoco e tre morti. Il 15 luglio, un ragazzo di 19 anni è stato ucciso a colpi di pistola, poi bruciato, e abbandonato nella campagna circostante. Pochi giorni prima, il 10 luglio, nel quartiere Mas de Mingue un uomo è stato assassinato da un commando armato a bordo di un’auto. Il 27 giugno, a Valdegour, una sparatoria in pieno giorno ha lasciato a terra sei feriti, tra cui quattro minorenni. Ma ciò che più inquieta le autorità è la nuova modalità d’intimidazione. «I trafficanti sono sempre più spietati: filmano le loro violenze e le pubblicano sui social per terrorizzare», denuncia ancora Gil. Il video dell’esecuzione e del rogo del corpo di un giovane è stato visualizzato da migliaia di persone. In un messaggio su Instagram, le minacce non risparmiano nemmeno i più piccoli: «Uccideremo anche i bambini di 5 anni, tenete i vostri figli al sicuro. Chiunque incontrerà i nostri uomini in nero sarà crivellato di colpi». Quando la paura vince A vivere quotidianamente questo inferno è chi opera nei quartieri. Come padre Serge Cauvas, parroco a Pissevin da oltre dieci anni. «La gente ha paura. Molti non escono più di casa», racconta al quotidiano on line La Croix. «Alcune famiglie hanno preso i figli e sono andate a rifugiarsi dai parenti in altre città». Raouf Azzouz, direttore del centro sociale Les Mille Couleurs, conferma: «I commercianti chiudono, medici e operatori ecologici esercitano il diritto di ritiro. Temiamo che anche i trasporti pubblici si fermino». Due dipendenti del centro sociale hanno già scelto il ritiro temporaneo. Le attività pubbliche all’aperto sono state sospese, ma le iniziative per bambini e famiglie continueranno: «Dobbiamo garantire almeno un po’ di respiro. Non possiamo abbandonare la popolazione», ribadisce Azzouz. Un’urgenza che interpella tutti Il coprifuoco, da solo, non risolve il problema. Serve una risposta strutturale e duratura, che unisca prevenzione sociale, giustizia e presenza dello Stato. Ma serve anche il coraggio di restare, come fanno padre Cauvas e gli operatori del centro sociale. In un’Europa sempre più segnata da disuguaglianze e insicurezza, non possiamo permetterci di voltare le spalle ai più fragili.